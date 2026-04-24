El pronóstico para el sábado 25 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 25 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 25°C en el territorio nacional.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, acompañado de nieblas y neblinas, con probables precipitaciones. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones junto a probables tormentas. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 25°C.

Para el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con presencia de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se esperan precipitaciones con probables tormentas. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 24°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, nieblas y neblinas, con probables precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, manteniéndose las probabilidades de precipitaciones y tormentas. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 23°C.

En el Centro-Sur, la mañana estará caracterizada por cielo nuboso a cubierto con nieblas y neblinas. A partir de la tarde se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones con probables tormentas. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 23°C.

Para el Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con nieblas y neblinas. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se anuncian precipitaciones con probables tormentas. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 22°C.

Vista aérea de la playa Mansa de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, acompañado de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén probables precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 20°C.

Finalmente, en Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará con cielo nuboso a cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se esperan precipitaciones con probables tormentas hacia la noche. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 21°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.