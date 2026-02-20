El pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas para el día sábado 21 de febrero de 2026 se encontrarán en un rango que va desde los 14°C hasta los 30°C en distintas zonas del país.

Para la zona Noroeste, durante la mañana se espera un cielo que alternará entre algo nuboso y nuboso, sin precipitaciones previstas. Los vientos soplarán desde el sector este a una velocidad de 10-30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. A medida que avance el día, hacia el final del mismo, el cielo se mantendrá con las mismas características y se pronostican rachas de viento de hasta 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 30°C de máxima.

En la región Noreste, se prevé para la mañana un ambiente nuboso con períodos de cielo cubierto y la presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento estará presente desde el sector este con velocidades de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Durante el final del día, se esperan nubosidad y condiciones similares, con vientos del sector este intensificándose a 10-40 km/h y rachas que pueden llegar a los 60 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 29°C.

Para el Suroeste se pronostica un amanecer con nubosidad variable y sin fenómenos significativos. Los vientos, del sector este, alcanzarán velocidades de 10-30 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h. Hacia el final del día, el cielo se presentará nuboso y se pronostican rachas de viento de 40-50 km/h en zonas costeras. El termómetro marcará una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 30°C.

En la zona Centro-Sur, se anticipa para la mañana una alternancia entre cielo algo nuboso y nuboso, con presencia de neblinas. Los vientos serán del sector este a una velocidad de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Al anochecer, la cobertura nubosa se mantendrá y se espera que el viento sea más intenso en zonas costeras, con rachas de hasta 60 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 30°C de máxima.

En la región Este, la mañana comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Se pronostican vientos del sector este, que soplarán a una velocidad de 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Para el final del día, se espera que la nubosidad persista junto con la aparición de neblinas y vientos del mismo sector con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 30°C.

Vista aérea de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo.

En la ciudad de Punta del Este, el tiempo se presentará con un cielo que variará entre algo nuboso y nuboso durante la mañana, sin señales de precipitaciones. Los vientos, procedentes del sector este, registrarán velocidades de 10-30 km/h y ráfagas que podrían llegar a 40 km/h. Al caer la tarde, se mantendrá la nubosidad y los vientos seguirán siendo del sector este, con velocidades similares y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas en la localidad serán de 17°C de mínima y 24°C de máxima.

Finalmente, en Montevideo y el Área Metropolitana, se espera para la mañana un ambiente con alternancia de nubosidad. Se prevén vientos del sector este de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Con el avance del día, el cielo se mantendrá nuboso y la presencia del viento se intensificará, pronosticándose ráfagas de entre 50 y 60 km/h. En esta zona las temperaturas fluctuarán entre los 15°C en las primeras horas y podrán alcanzar los 27°C en el transcurso de la jornada.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.