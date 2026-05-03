El pronóstico para este lunes 4 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 4 de mayo presentará condiciones variables en el país, con temperaturas que irán desde una mínima de 3°C hasta una máxima de 24°C.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de neblinas, acompañada de vientos del sector norte de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y noche continuará nuboso a cubierto, con vientos del norte en el mismo rango. Las temperaturas oscilarán entre 7°C y 24°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa con períodos cubiertos, con neblinas y bancos de niebla junto a probables heladas agrometeorológicas, con vientos del norte de 10 a 30 km/h. En la tarde y noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con neblinas, manteniéndose el viento en igual intensidad. Las temperaturas estarán entre 4°C y 23°C.

En el suroeste, la mañana mostrará un cielo algo nuboso a nuboso con neblinas y vientos del norte de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y noche continuará nuboso a cubierto con neblinas y vientos del norte entre 10 y 20 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 4°C y 22°C.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso y vientos del norte de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y noche se espera un aumento de nubosidad a cubierto, con vientos del noroeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 21°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa con períodos de algo nuboso, acompañada de neblinas y bancos de niebla, con vientos del norte de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Por la tarde y noche continuará con nubosidad variable y persistencia de neblinas, con vientos del noroeste de 10 a 20 km/h. Las temperaturas estarán entre 3°C y 21°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con vientos del noroeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y noche se mantendrá algo nuboso a nuboso, con vientos del noroeste de 10 a 20 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 11°C y 19°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con vientos del noroeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche continuará con nubosidad variable y vientos del noroeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 7°C y 20°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.