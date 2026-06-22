El pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 22 de junio de 2026 tendrá condiciones mayormente nubosas en Uruguay, con fenómenos asociados a humedad, inestabilidad y viento en varias zonas; el rango térmico nacional irá desde una mínima de 2°C hasta una máxima de 16°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo nuboso a cubierto, presencia de neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con viento del sur de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, con probables precipitaciones y viento del sur y suroeste de 10-30 km/h. Las temperaturas previstas se ubican entre 5°C de mínima y 16°C de máxima.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; el viento soplará del sur de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde y noche persistirá el cielo cubierto, con precipitaciones aisladas, viento del oeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas previstas se ubican entre 3°C de mínima y 13°C de máxima.

En el suroeste, la mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, con probables precipitaciones; el viento será variable de 0-10 km/h y luego del sector sur de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, con chaparrones costeros, viento del suroeste y oeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas previstas se ubican entre 3°C de mínima y 13°C de máxima.

En el centro-sur, el inicio de la jornada tendrá cielo nuboso y cubierto, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, además de probables precipitaciones; el viento irá de variable de 0-10 km/h al sector sur de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con chaparrones costeros, viento del suroeste y oeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en áreas costeras. Las temperaturas previstas se ubican entre 2°C de mínima y 13°C de máxima.

Campos cubiertos de hielo por la helada debido a bajas temperaturas en nuestro país. Foto: Archivo El Pais

Hacia el este, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, con precipitaciones aisladas; el viento será variable de 0-10 km/h y luego del suroeste de 10-30 km/h. En la tarde y noche continuará el cielo cubierto, con precipitaciones aisladas, viento del suroeste y oeste de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas previstas se ubican entre 2°C de mínima y 12°C de máxima.

En Punta del Este, la mañana se desarrollará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y viento del noroeste al suroeste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche seguirá el predominio de nubosidad, con precipitaciones aisladas, viento del suroeste de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h. Las temperaturas previstas se ubican entre 9°C de mínima y 11°C de máxima.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, con viento del noroeste al suroeste de 10-30 km/h. En la tarde y noche se mantendrá el cielo cubierto, con chaparrones costeros y viento del suroeste y oeste de 10-30 km/h, con aumentos de hasta 40 km/h. Las temperaturas previstas se ubican entre 4°C de mínima y 12°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.