El pronóstico para el domingo 9 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 9 de agosto de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría, con registros que a nivel nacional irán desde una mínima de 1°C hasta una máxima de 16°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con heladas agrometeorológicas y presencia de neblinas, mientras que el viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el tiempo claro a algo nuboso, con viento del sur al sureste de 20 a 30 km/h y rachas de 40 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 16°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo claro a algo nuboso, heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla, acompañada por viento del suroeste y sur de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo claro a algo nuboso, con viento del suroeste y sur de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 15°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso y heladas agrometeorológicas, con viento del sector oeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche el cielo seguirá claro a algo nuboso, con algunos períodos de nubosidad, y el viento rotará del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 14°C.

En el centro-sur, el reporte marca una mañana de cielo claro a algo nuboso, con heladas agrometeorológicas y viento del sector oeste de 10 a 30 km/h, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Para la tarde y la noche, el cielo continuará claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad, y el viento soplará del suroeste y sur de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 1°C a 13°C.

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos de nubosidad, además de neblinas, bancos de niebla y heladas agrometeorológicas; el viento será del sector oeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche predominará el cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos, y viento del suroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 1°C a 14°C.

En Punta del Este, la mañana comenzará con cielo claro a algo nuboso y viento del suroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrán condiciones similares, con cielo claro a algo nuboso y viento del suroeste de 20 a 40 km/h, nuevamente con rachas de 50 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 10°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará marcada por cielo claro a algo nuboso, con viento del sector oeste de 20 a 40 km/h y rachas de 50 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, mientras que el viento soplará del suroeste de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h. Las temperaturas irán de 6°C a 11°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.