El pronóstico para este domingo 7 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, domingo 7 de junio de 2026, el tiempo en Uruguay estará marcado por nubosidad abundante e inestabilidad en varias zonas, con temperaturas que irán desde una mínima nacional de 11°C hasta una máxima de 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana cubierta, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del sector este entre 10 y 20 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, mientras persistirán las lluvias y la posibilidad de tormentas, con viento del este de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 21°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, y precipitaciones aisladas; los vientos serán del sector este de 10 a 20 km/h. En la tarde y noche el cielo pasará a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones con probables tormentas, acompañadas por viento del sureste de 10 a 30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 18°C.

Cielo con nubes en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con probables precipitaciones y tormentas; el viento será del sector este de 10 a 20 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto con neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con mínima de 13°C y máxima de 18°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y viento del sector este de 10 a 20 km/h. Durante la tarde y la noche seguirá cubierto y con neblinas, con precipitaciones aisladas, viento del sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con mínima de 12°C y máxima de 18°C.

En el este, el pronóstico marca una mañana cubierta, con nieblas y neblinas, baja probabilidad de precipitaciones escasas y viento del sector este de 10 a 20 km/h. Más tarde continuará el cielo cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento será del este y sureste de 10 a 30 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 18°C.

Para Punta del Este, la mañana estará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y baja probabilidad de precipitaciones; el viento soplará del sector este entre 10 y 20 km/h. En la tarde y noche el cielo seguirá cubierto, con la misma baja probabilidad de lluvias y viento del este y sureste de 10 a 30 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones; los vientos serán del sector este de 10 a 20 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con baja probabilidad de lluvias y viento del este y sureste de 20 a 40 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.