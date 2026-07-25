El pronóstico para el domingo 26 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 26 de julio tendrá condiciones mayormente nubosas en Uruguay, con presencia de humedad y lluvias débiles en varias zonas; el rango térmico nacional irá de 8°C a 22°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas; los vientos rotarán del noreste al sector sur, entre 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche continuará la nubosidad con períodos de cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, mientras el viento pasará del sector sur al este y noreste, de 05-30 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 22°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, acompañada por vientos del noreste al sector oeste de 10-20 km/h, con intervalos variables de 0-10 km/h. Durante la tarde/noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, nuevamente con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, y los vientos irán del sector oeste al sector este, entre 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 19°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierto, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; los vientos soplarán del norte y noroeste hacia el sureste y sur, de 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde/noche, el cielo seguirá nuboso aunque con períodos de algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras los vientos irán del sureste y sur al noreste, entre 05-30 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 21°C.

En el centro-sur, el domingo comenzará con cielo nuboso, períodos de cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, con vientos del norte y noroeste al sector sur de 05-30 km/h. En la tarde/noche habrá nubosidad con períodos de algo nuboso, persistencia de nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas, con vientos del sureste al este y noreste de 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 19°C.

Rambla de Montevideo con nubes. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso, períodos de cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, con vientos del norte al sector sur de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche seguirá el ambiente nuboso a cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, mientras los vientos pasarán del sector sur al sector este, de 05-20 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 17°C.

En Punta del Este, la jornada comenzará nubosa, con períodos de cubierto, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, con vientos del noroeste al suroeste de 10-30 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, acompañado por vientos del suroeste al sureste y este, entre 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, con vientos del noroeste al sector sur de 05-30 km/h. Durante la tarde/noche se mantendrá la nubosidad, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, y los vientos soplarán del sureste al este y noreste, entre 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.