El pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, domingo 21 de junio de 2026, Uruguay tendrá una jornada fría, con abundante nubosidad en varias zonas y fenómenos asociados a la humedad; a nivel nacional, el rango térmico irá desde una mínima de -1°C hasta una máxima de 17°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de mayor cobertura y heladas agrometeorológicas, acompañadas por neblinas y bancos de niebla; los vientos soplarán del NE a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con bancos de niebla y neblinas, además de precipitaciones aisladas, mientras el viento rotará al sector E a 10-30 km/h, también con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 1°C y máxima de 17°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, intervalos de cubierto, nieblas, neblinas y heladas, con viento del NE a 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con cielo nuboso a cubierto, persistencia de nieblas y neblinas, y precipitaciones aisladas; el viento será del sector E a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de -1°C y máxima de 14°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, con probables precipitaciones escasas; el viento soplará del sector N a 10-20 km/h y luego quedará variable de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas, y vientos variables de 0-10 km/h que pasarán al sector S a 10-20 km/h, con mínima de 1°C y máxima de 14°C.

En el centro-sur, el informe marca una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, heladas, nieblas y neblinas, junto con probables precipitaciones escasas; los vientos serán del sector N a 10-20 km/h y luego variables de 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento irá de variable de 0-10 km/h al sector S a 10-20 km/h, con mínima de 0°C y máxima de 13°C.

Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones Foto: Archivo El País

En el este, la mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, nieblas, neblinas y heladas, con viento del sector N a 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche dominará el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y los vientos quedarán variables de 0-10 km/h, con mínima de 0°C y máxima de 14°C.

En Punta del Este, el pronóstico señala una mañana con cielo algo nuboso a nuboso y períodos de cubierto, con vientos del NW y N a 10-20 km/h. En la tarde y la noche se mantendrá el cielo entre algo nuboso y nuboso, con neblinas, y el viento soplará del sector N a 10-30 km/h, pasando a variables de 0-10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto y neblinas, con probables heladas agrometeorológicas y vientos del NW y N a 10-20 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo quedará algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento irá del sector N a 10-20 km/h y luego a variables de 0-10 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.