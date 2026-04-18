El pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 19 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 27°C a nivel nacional.

En la región noroeste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, acompañado de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con probables tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 27°C.

En el noreste, la mañana comenzará con cielo claro a algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, sin indicación de precipitaciones. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 26°C.

En el suroeste, la mañana estará marcada por un aumento de la nubosidad, con nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo se presentará nuboso a cubierto, con rachas de viento de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 26°C.

Cielo nublado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el centro-sur, la mañana se presentará con aumento de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. A partir de la tarde el cielo estará nuboso a cubierto, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 25°C.

En el este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 26°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará con aumento de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche el cielo estará nuboso a cubierto. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 24°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará caracterizada por un aumento de la nubosidad con nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.