El pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026: llegan las lluvias en gran parte del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el día domingo 15 de febrero de 2026, se esperan temperaturas entre los 12°C y los 32°C en diversas zonas del país.

Para la región del noroeste, el pronóstico matutino señala cielos nubosos y cubiertos, con la presencia de precipitaciones y tormentas. Por su parte, el final del día sugiere que las condiciones se mantendrán con nubosidad y posibles tormentas. Los vientos del noreste rotarán al sector este con periodos de calma. Se esperan temperaturas que se situarán en una mínima de 19°C y una máxima de 32°C.

En el noreste, el inicio de la jornada vendrá acompañado de cielos nubosos y cubiertos, además de neblinas y una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. A medida que avance el día, las neblinas y los bancos de niebla seguirán presentes, así como tormentas aisladas en horas de la tarde y noche. Los vientos del norte girarán hacia el sur, con momentos de calma. Las temperaturas variarán entre 17°C de mínima y 30°C de máxima.

La zona del suroeste anticipa un escenario similar, con nubosidad y cubierto, y precipitaciones y tormentas en la mañana. Hacia el final del día mejora el clima con la dispersión de las nubes, aunque se mantiene la posibilidad de tormentas. Nieblas y neblinas se podrían formar al amanecer y al anochecer. Los vientos soplarán del noreste al noroeste, tornándose este en la medida que transcurra el día. Se estima que las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 28°C.

Cielo nublado. Foto: Archivo El País

Dirigiéndonos hacia el centro-sur, el cielo nuboso y cubierto dominará, con desmejoras y tormentas previstas para la mañana. En la tarde y noche, se esperan neblinas y precipitaciones, así como tormentas aisladas. El viento marcado vendrá del noreste al noroeste, calmándose por momentos. La temperatura mínima estará en 15°C, mientras que la máxima podría llegar a los 28°C.

Por su parte, la región este también proyecta nubes y cubierto, con neblinas matutinas y desmejoramiento climático, manifestado en precipitaciones y tormentas. A partir de la tarde, las neblinas continuarán y las tormentas serán aisladas. El viento predominante será del noreste pasando al oeste, con períodos variables de baja intensidad. Las temperaturas se moverán entre los 12°C y los 27°C.

En Punta del Este, se avizora un panorama nuboso durante todo el domingo, con una baja probabilidad de precipitaciones en la mañana y posibles precipitaciones y tormentas hacia la tarde y noche. Vientos del noreste cambiarán al suroeste con rachas que pueden alcanzar los 40 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 24°C.

Finalmente, en Montevideo y el Área Metropolitana, se espera un comienzo de jornada cubierto, con precipitaciones y tormentas que podrían presentarse a medida que avance la mañana. El clima mejora durante el día aunque se mantienen las condiciones para precipitaciones y tormentas eventuales. El viento se sentirá del noreste a noroeste con períodos de calma. Se prevén temperaturas que irán de los 16°C a los 27°C.