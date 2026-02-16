¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro? La fecha atípica del sexto sorteo de febrero de 2026
Una nueva edición del popular juego oficial se realizará en un día que no es el habitual. Se podrá seguir en vivo por El País. Los pozos alcanzan aproximadamente los $ 10.500.000. Mirá cómo participar.
El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo en un día atípico. En esta ocasión se jugará el jueves 19 de febrero de 2026, debido a los feriados de Carnaval. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 6.000.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 4.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 10.500.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
El último sorteo fue el domingo, cuando salieron los siguientes números ganadores: 3, 6, 25, 28, 41 y la bolilla extra 5, para el de Oro; y 2, 7, 15, 28 y 48, para el Revancha.
Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:· Pozo de Oro: 1 acierto· Pozo Revancha: 1 acierto· Pozo de Plata: 1 acierto
¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?
Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.
Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.
Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.
Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.
También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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