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¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro? Esta es la fecha del segundo sorteo de julio de 2026

Una nueva edición del popular juego oficial se llevará a cabo en su horario habitual y se podrá seguir en vivo por El País. Los pozos alcanzan aproximadamente los $ 45.800.000. Mirá cómo participar.

El País
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02/07/2026, 07:48
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Boleta del 5 de Oro siendo impresa.
Boleta del 5 de Oro siendo impresa.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo este domingo 5 de julio de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 30.400.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 15.400.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 45.800.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

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El último sorteo fue el miércoles, cuando salieron los siguientes números ganadores: 1, 3, 9, 16, 25 y la bolilla extra 19, para el de Oro; y 1, 26, 29, 41 y 47, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 0 aciertos
  • Pozo Revancha: 0 aciertos
  • Pozo de Plata: 4 aciertos

¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Bolillas del 5 de Oro en un sorteo en vivo.
Bolillas del 5 de Oro en un sorteo en vivo.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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