¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro? Esta es la fecha del octavo sorteo de febrero de 2026

El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo este domingo 22 de febrero de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 16.700.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 11.100.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 27.800.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

El último sorteo fue el jueves, cuando salieron los siguientes números ganadores: 7, 8, 11, 13, 40 y la bolilla extra 46, para el de Oro; y 3, 4, 9, 39 y 47, para el Revancha.

Así resultaron los pozos de este sorteo del 5 de Oro:

Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 1 acierto

¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?

Transmisión del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/El País.

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.