Cuándo otorgarán las tres horas de estacionamiento gratuito por el Día del Centro

La Intendencia de Montevideo (IMM) indicó que durante el jueves 13 y viernes 14 de agosto de 2026, se dispondrá de tres horas de estacionamiento gratuito en las zonas de Centro, Cordón y Ciudad Vieja.

Esta medida se toma con motivo de la celebración de un nuevo Día del Centro, correspondiente al octavo mes del año, hasta el sábado 15 inclusive.

Según lo indicado por el organismo capitalino las tres horas de estacionamiento tarifado gratuito comenzarán a entrar en vigencia a partir del comienzo del ticket. Luego de transcurridos los 120 minutos, se cobrarán los minutos posteriores, en caso de ser necesario.

Se aclara además que este beneficio solo se podrá aplicar para horas seguidas. Es decir, las horas de estacionamiento gratuito en las zonas de Cordón, Ciudad Vieja y Centro durante el jueves 13 y viernes 14 no se podrán hacer de forma fragmentada, o dividir durante el día según lo conveniente.

Recomendaciones para el estacionamiento tarifado gratuito el Día del Centro

A pesar del beneficio dispuesto, la intendencia recuerda la necesidad de activar el ticket de estacionamiento tarifado. En caso de estacionar el vehículo sin notificar, por cualquiera de las vías disponibles, el descuento no será aplicado pero la situación podría derivar en una multa.

Operativo de transito en Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

Cómo activo el estacionamiento tarifado gratuito el Día del Centro

Existen diversos canales por los cuales activar el estacionamiento tarifado durante todo el año. A nivel de SMS y WhatsApp, se puede realizar mediante el envío de la palabra “E” seguida de la matrícula y la cantidad de minutos que permanecerá allí.

El mensaje se puede enviar vía SMS al 444 o vía WhatsApp al 099 019 500.

Además se puede realizar de manera física en locales de cobranza Abitab o RedPagos, mediante la solicitud de estacionamiento indicando la matrícula. Contexto similar a lo que sucede con las aplicaciones para celulares que ofrecen este servicio.

Organizada por Paseo Centro, esta serie de jornadas ya se han transformado en un clásico de la zona céntrica de la capital. Ofrece actividades gastronómicas, culturales y arquitectónicas, además de un paseo de compras en las vísperas del Día del Niño.