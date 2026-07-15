Cortes y desvíos de tránsito en varias zonas de Montevideo este miércoles 15 de julio por obras y podas

Este miércoles 15 de julio se realizarán múltiples cortes y desvíos de tránsito en calles de Montevideo debido a trabajos de saneamiento, podas, llenado de hormigón y otros mantenimientos. Estas afecciones se extenderán en algunos casos hasta el 29 de julio, afectando principalmente zonas como Maroñas y áreas próximas.

Las principales calles afectadas con cortes totales son Dr. Joaquín Requena desde Charrúa hasta Guaná (7 a 14 h) por llenado de hormigón y Guaycurú entre Gral. Enrique Martínez y Sitio Grande con trabajos de saneamiento que continuarán hasta el 29 de julio.

Además, Jujuy de Carlos Princivalle a Gral. Farías estará cerrada de 7 a 12 h para podas, y Juan Carlos Blanco de Suárez a Agraciada tendrá corte de 7:30 a 16:30 también por tareas de poda hasta el 29/7.

Otras calles con cortos horarios de corte para carga y descarga o trabajos puntuales incluyen a Chucarro desde Cno. de los Hormigueros a Manuel Pagola (7 a 13 h) y Nueva Palmira desde Martín C. Martínez hasta Defensa (7 a 17 h), ambas por saneamiento y trabajos afines.

Además, hay trabajos en media calzada y cortes en distintas arterias como Av. Cibils, Cno. Alianza, Eduardo Pondal o José L. Osorio con distintas tareas de saneamiento, carga y descarga o remplazo asfáltico programados para estos días.

Se recomienda a los vecinos y conductores planificar sus recorridos con anticipación para evitar demoras durante los horarios de corte y considerar vías alternativas, especialmente en las zonas mencionadas. Estos trabajos forman parte del mantenimiento vial y mejoras en la infraestructura vial y de saneamiento encabezados por la Intendencia de Montevideo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.