Cortes en Avenida Centenario por obras de la IMM: mapa de desvíos y ómnibus afectados

La Intendencia de Montevideo (IMM) ejecutará tareas de repavimentación vial a partir del próximo lunes 20 de julio hasta el viernes 31 de julio en la Avenida Centenario, en el tramo comprendido entre la Avenida Italia y la calle Escuder Núñez, lo que generará importantes variaciones en la circulación vehicular y alteraciones en el transporte colectivo de la zona.

Las intervenciones consisten en la reparación profunda del pavimento mediante el fresado de la capa asfáltica existente y el posterior tendido de una nueva carpeta. Para reducir el impacto en la movilidad de este eje urbano, las tareas más complejas se concentrarán durante la noche.

Planificación de las obras en Avenida Centenario

Personas trabajando en repavimentación de una calle Foto: Natalia Rovira

Las operaciones de infraestructura vial estarán a cargo de la empresa CVC y conllevarán dos dinámicas de trabajo bien diferenciadas según el horario. Entre las 20:00 y las 06:00 horas se dispondrá un corte total de la calzada en la senda este del tramo mencionado de Avenida Centenario, imposibilitando el paso de cualquier tipo de vehículo.

En la jornada diurna, de 07:30 a 17:30 horas, el personal obrero llevará adelante el bacheo en sectores donde la base de hormigón posee fallas estructurales y la reposición de cordones de granito. Durante este bloque de tiempo la circulación no se interrumpirá de forma completa, sino que se trabajará con cierres puntuales en media calzada.

Cortes por obra vial en Avenida Centenario Foto: Intendencia de Montevideo

Toda la planificación establecida por la Unidad de Transporte de la comuna capitalina se encuentra sujeta a las condiciones meteorológicas del período. Debido a los ruidos generados por la maquinaria pesada en la noche, la empresa adjudicataria distribuirá protectores auditivos a los residentes del entorno para mitigar las molestias sonoras.

A su vez, las autoridades departamentales establecieron la prohibición de estacionar automóviles a lo largo de todo el tramo afectado de lunes a viernes. Esta medida rige con el objetivo de facilitar las maniobras operativas y agilizar el cumplimiento de los plazos estipulados de la obra.

Desvíos de tránsito y cambios en líneas de transporte

Desvíos de transporte por obras en Avenida Centenario Foto: Intendencia de Montevideo

La modificación en la circulación general también afectará los recorridos habituales del sistema de transporte urbano capitalino. Entre las 20:00 y las 06:00 horas, los ómnibus que transitan hacia el norte por Av. Centenario modificarán su trayecto ingresando por Av. Italia, continuando luego por la calle Escuder Núñez hasta retomar su ruta normal.

Las líneas del sistema urbano que adoptarán este recorrido provisorio de manera obligatoria durante el horario nocturno son la 76, 115, 185, 186, 316 y 328.

Paradas suspendidas



Avenida Centenario esquina Belgrano.

esquina Belgrano. Avenida Centenario esquina República Dominicana.

Paradas provisorias



Calle Escuder Núñez esquina Belgrano.

esquina Belgrano. Calle Escuder Núñez esquina República Dominicana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

