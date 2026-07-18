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Cortes en Avenida Centenario por obras de la IMM: mapa de desvíos y ómnibus afectados

Los trabajos viales de la Intendencia de Montevideo durarán hasta el viernes 31 de julio. Habrá cierres totales por la noche en la senda este y tareas puntuales a media calzada en la jornada diurna.

El País
El País
18/07/2026, 10:06
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Personas trabajando en repavimentación de una calle.
Personas trabajando en repavimentación de una calle.
Foto: Natalia Rovira

La Intendencia de Montevideo (IMM) ejecutará tareas de repavimentación vial a partir del próximo lunes 20 de julio hasta el viernes 31 de julio en la Avenida Centenario, en el tramo comprendido entre la Avenida Italia y la calle Escuder Núñez, lo que generará importantes variaciones en la circulación vehicular y alteraciones en el transporte colectivo de la zona.

Las intervenciones consisten en la reparación profunda del pavimento mediante el fresado de la capa asfáltica existente y el posterior tendido de una nueva carpeta. Para reducir el impacto en la movilidad de este eje urbano, las tareas más complejas se concentrarán durante la noche.

Habrá corte de calle y desvíos en una avenida céntrica de Montevideo este sábado 18 de julio por la Jura de la Constitución

Planificación de las obras en Avenida Centenario

Personas trabajando en repavimentación de una calle. Los trabajos generan desvíos en el transporte, según anunció la Intendencia de Montevideo (IMM)
Personas trabajando en repavimentación de una calle
Foto: Natalia Rovira

Las operaciones de infraestructura vial estarán a cargo de la empresa CVC y conllevarán dos dinámicas de trabajo bien diferenciadas según el horario. Entre las 20:00 y las 06:00 horas se dispondrá un corte total de la calzada en la senda este del tramo mencionado de Avenida Centenario, imposibilitando el paso de cualquier tipo de vehículo.

En la jornada diurna, de 07:30 a 17:30 horas, el personal obrero llevará adelante el bacheo en sectores donde la base de hormigón posee fallas estructurales y la reposición de cordones de granito. Durante este bloque de tiempo la circulación no se interrumpirá de forma completa, sino que se trabajará con cierres puntuales en media calzada.

Cortes por obra vial en Avenida Centenario
Cortes por obra vial en Avenida Centenario
Foto: Intendencia de Montevideo

Toda la planificación establecida por la Unidad de Transporte de la comuna capitalina se encuentra sujeta a las condiciones meteorológicas del período. Debido a los ruidos generados por la maquinaria pesada en la noche, la empresa adjudicataria distribuirá protectores auditivos a los residentes del entorno para mitigar las molestias sonoras.

A su vez, las autoridades departamentales establecieron la prohibición de estacionar automóviles a lo largo de todo el tramo afectado de lunes a viernes. Esta medida rige con el objetivo de facilitar las maniobras operativas y agilizar el cumplimiento de los plazos estipulados de la obra.

Desvíos de tránsito y cambios en líneas de transporte

Desvíos de transporte por obras en Avenida Centenario
Desvíos de transporte por obras en Avenida Centenario
Foto: Intendencia de Montevideo

La modificación en la circulación general también afectará los recorridos habituales del sistema de transporte urbano capitalino. Entre las 20:00 y las 06:00 horas, los ómnibus que transitan hacia el norte por Av. Centenario modificarán su trayecto ingresando por Av. Italia, continuando luego por la calle Escuder Núñez hasta retomar su ruta normal.

Las líneas del sistema urbano que adoptarán este recorrido provisorio de manera obligatoria durante el horario nocturno son la 76, 115, 185, 186, 316 y 328.

Paradas suspendidas

  • Avenida Centenario esquina Belgrano.
  • Avenida Centenario esquina República Dominicana.

Paradas provisorias

  • Calle Escuder Núñez esquina Belgrano.
  • Calle Escuder Núñez esquina República Dominicana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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