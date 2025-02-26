¿Cómo se paga el feriado no laborable del sábado 1° de marzo? Esto establece la legislación vigente

Redacción El País

Este sábado 1° de marzo se celebra un feriado no laborable por el paso de mando del presidente de la República. Por ser sábado, varios uruguayos tendrán el día libre, pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) definió cómo se debe abonar este día que solo se repite una vez cada cinco años.

Este sábado será el traspaso de mando, día en el que el actual mandatario Luis Lacalle Pou dejará su cargo al presidente electo Yamandú Orsi.

A través de los decretos 10396 y 120/985 se estableció que el 1° de marzo será un feriado no laborable y pago cada vez que coincida con la transmisión de mando presidencial.

Por esto, los trabajadores "tienen derecho a no concurrir a trabajar, y el día será pago igual, tanto para mensuales como para jornaleros", explicó la cartera en un comunicado y añadió que "en caso de trabajarse la paga será doble", lo mismo que ocurre con los días 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre de cada año.

Además, la cartera añadió que es responsabilidad del empleador convocar a trabajar a los empleados que desempeñen actividades cuyas características o naturaleza no admitan interrupción.

Gente disfrutando del día feriado del 18 de Julio. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Así funcionará el transporte el 1° de marzo

Este sábado, los ómnibus suburbanos tendrán la misma frecuencia que la de los domingos, según informó el coordinador del Área Metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Joselo Hernández, a través de la red social X.

Añadió a esto que el lunes 3 y martes 4 de Carnaval estas unidades operarán con la frecuencia de sábado y que a partir del miércoles 5 comenzarán a regir los horarios de invierno.

"En todos los casos, recomendamos consultar previamente con las respectivas empresas", apuntó Hernández.

En el caso de los ómnibus urbanos, ya se encuentra disponible la opción para consultar el horario especial para este sábado a través de la sitio web de STM.

Para acceder a estos, se debe seleccionar la opción "Asunción presidencial" en el apartado "Tipo de horario" junto con la línea que se desea consultar.

Consulta de horarios por el feriado del 1° de marzo en la web de STM. Foto: captura de pantalla.

En el caso de los taxis, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, aseguró a El País que este día "trabajarán con normalidad, atendiendo las necesidades de los ciudadanos".