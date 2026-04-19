Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este domingo 19 de abril y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 10°C y alcanzará una máxima de 27°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de 19 de abril de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este domingo 19 de abril de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 10°C y 27°C en diferentes zonas del país.
En la región noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con probables tormentas aisladas hacia el final del día. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 27°C.
Para el noreste, la mañana estará clara y algo nubosa, con formación de nieblas y neblinas. En la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con persistencia de neblinas. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 26°C.
En el suroeste, la mañana comenzará con aumento de nubosidad acompañado de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche el cielo se presentará nuboso y cubierto. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 26°C.
En el centro-sur, la mañana tendrá un incremento de nubosidad con presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso y cubierto, con neblinas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 25°C.
Para el este, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. En la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 26°C.
En Punta del Este, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 24°C.
Para Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana comenzará con aumento de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. En la tarde y la noche el cielo estará nuboso y cubierto. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 25°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
Para los próximos días, Inumet prevé un desmejoramiento de las condiciones, con predominio de cielos nubosos y cubiertos, y la aparición de precipitaciones y tormentas en distintas regiones del país, acompañadas por mayor inestabilidad atmosférica.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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