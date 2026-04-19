Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este domingo 19 de abril y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este domingo 19 de abril de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 10°C y 27°C en diferentes zonas del país.

En la región noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con probables tormentas aisladas hacia el final del día. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 27°C.

Para el noreste, la mañana estará clara y algo nubosa, con formación de nieblas y neblinas. En la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con persistencia de neblinas. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 26°C.

En el suroeste, la mañana comenzará con aumento de nubosidad acompañado de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche el cielo se presentará nuboso y cubierto. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 26°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá un incremento de nubosidad con presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso y cubierto, con neblinas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 25°C.

Rambla de Punta Carretas con un cielo con nubes. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Para el este, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. En la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 26°C.

En Punta del Este, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 24°C.

Para Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana comenzará con aumento de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. En la tarde y la noche el cielo estará nuboso y cubierto. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 25°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet prevé un desmejoramiento de las condiciones, con predominio de cielos nubosos y cubiertos, y la aparición de precipitaciones y tormentas en distintas regiones del país, acompañadas por mayor inestabilidad atmosférica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.