5 de Oro con Revancha millonario para este domingo 13 de setiembre: hay $116.000.000 acumulados

Se acerca un 5 de Oro con Revancha millonario. Tras la edición del miércoles 9 de setiembre, donde el Pozo de Oro y el Pozo Revancha quedaron vacantes, el monto total para este domingo 13 alcanza los $ 116.000.000. Es decir, más de US$ 2.800.000.

En el sorteo del pasado miércoles salieron los números 20, 23, 24, 35 y 39, con bolilla extra 9 para el Pozo de Oro. En tanto, en el Revancha los números sorteados fueron 8, 11, 15, 44 y 45.

Para el juego del próximo domingo, el Pozo de Oro sortea $43.800.000, mientras que el Revancha $72.200.000.

Cómo jugar al próximo 5 de Oro

Bolillas del 5 de Oro. Foto: La Banca.

Para jugar al 5 de Oro de este domingo 13 de setiembre, hay que elegir cinco números entre el 1 y el 48. La jugada tiene un costo de $ 50 para participar únicamente del sorteo de 5 de Oro. Por $ 20 adicionales, se puede jugar con los mismos números también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del sorteo en los locales de la red Hoy Juega, que reúne a las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Otra opción es participar por vía telefónica a través del 0905 0012. En este caso, la jugada incluye tanto el 5 de Oro como la Revancha y tiene un costo total de $ 77. De ese monto, $ 70 corresponden a la participación en ambos sorteos y $ 7 al servicio, con IVA incluido.

También es posible jugar por internet a través del sitio web de La Banca o mediante la aplicación La Banca Mobile. En estas modalidades, las apuestas se pueden realizar hasta las 21:00 horas del día del sorteo.