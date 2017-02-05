Se reaviva discusión por el uso de fracking

Es inminente que comience prospección en Salto y activistas temen que se use.

La discusión fracking sí fracking no tiene una nueva etapa. La empresa Schupbach Energy Uruguay presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) un informe ambiental resumen para la obtención de la autorización ambiental previa para su proyecto que consiste en la perforación de cuatro pozos exploratorios on-shore, para determinar la potencial existencia de hidrocarburos en los departamentos de Salto, Tacuarembó y Paysandú.

La iniciativa ha generado todo tipo de temores de los pobladores de la región que se movilizaron en contra de la posibilidad de que se use la técnica de fracking (fracturamiento hidráulico masivo) que permite ampliar las posibilidades de extracción de petróleo y gas a rocas generadoras en su fase temprana. Ahora, si bien en el informe la empresa dejó en claro que "el tipo de objetivo convencional que se explora no requiere el uso de esta tecnología", los activistas no le creen y prevén presentar a la Dinama objeciones para que se convoque a audiencias públicas.

Uno de los puntos que abona el discurso de los activistas de la minería es que Petrel, la firma dueña del 51% de Schupbach Energy publicó su informe del cuarto trimestre para inversores y en él planteó que "se apunta a objetivos de petróleo convencionales y no convencionales en las concesiones de Piedra Sola y Salto".

Los objetivos convencionales implican la búsqueda de petróleo y gas que quedó encapsulado en rocas secas producto de la evolución de las mismas. Los no convencionales refieren a las rocas generadoras en una fase temprana en donde el petróleo o gas todavía no migró a esas cápsulas. En estos casos para la extracción se requiere de la técnica de fracking.

"Están ocultando lo que van a hacer diciendo que solo buscan no convencionales", dijo a El País Víctor Bacchetta integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, quien agregó que el comunicado de Petrel también sostiene que "el otro pozo en el permiso de Salto, Panizza-1 no sólo está dirigido a una estructura muy grande con considerable potencial de petróleo y gas en múltiples zonas, sino que posee también una amplia y densa sección del devónico, posiblemente completa, con esquistos y desarrollo de la roca del yacimiento potencialmente ideales".

Según Bacchetta "esta evidencia confirma nuestra presunción anterior de que el proyecto de perforaciones contiene objetivos no convencionales que no son admitidos en las presentaciones públicas y en el mismo informe ambiental" que presentó la empresa.

El 14 de febrero vence el plazo para que se puedan presentar comentarios a la puesta de manifiesto que hizo la empresa ante la Dinama. En base a esto el movimiento Uruguay Libre y activistas de Tacuarembó, Paysandú y Piedra Sola presentarán ante la Dinama dos informes técnicos, uno con un experto argentino, y otro jurídico criticando que el documento de la empresa cuestiona la decisión departamental de Salto y Paysandú que "están vigentes porque no fueron apeladas", dijo Bacchetta. "Nosotros queremos presentarlo antes para solicitar que se convoque a audiencias públicas", agregó.

En Paysandú, Salto, Tacuarembó y Rocha, se han emitido decretos departamentales que prohiben en forma expresa el fracking. En el informe, precisamente, se hace alusión a estos decretos. "Desde el punto de vista legal, el Parlamento se ha expresado en relación a la inconstitucionalidad de decretar prohibiciones por parte de las Juntas Departamentales sobre tecnologías de uso en el sector petrolero, al emitir una resolución sobre un decreto similar de prohibición del fracking generado por la Junta Departamental de Tacuarembó. (…) La resolución también se ampara en la sentencia Nº 27.193 del 23 de octubre de 2013 de la Corte Electoral, que falla no haciendo lugar a la iniciativa popular de campaña de firmas para solicitar a la Junta Departamental la aprobación de un decreto que prohibiera la minería metalífera a cielo abierto en el territorio de Tacuarembó, bajo consideraciones legales similares", dice.

PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS.

Se planea perforar 4 pozos.

Los cuatro pozos a realizar estarán ubicados en Cuchilla de la Pampa, Tacuarembó, con una profundidad estimada en 370 metros; en Cerro Padilla, Paysandú, con 815 metros; en Cerro de Chaga (1.400 metros) y Cañada Fea (1.400 metros) en Salto. "La localización de los pozos exploratorios se basa en los resultados obtenidos a través de la sísmica 2D realizadas en los Bloques Salto y Piedra Sola, que identificó un conjunto de áreas de favorabilidad de acumulación de hidrocarburos", explica el informe. La empresa preveía ya este enero estar comenzando las actividades. El proyecto consta de diferentes fases. Primero la preparación que abarca la movilización de equipamiento, la construcción con el armado de las instalaciones para las perforaciones. Luego la fase de operación que es la ejecución de la perforación y el manejo de lodos, así como las pruebas de producción en caso de ser un pozo descubridor de hidrocarburos. La siguiente fase es la de cierre del pozo y retiro de la infraestructura. La idea es comenzar por la Cuchilla de la Pampa. En total la empresa estima que las actividades implicarán entre tres y cinco semanas con trabajo 24 horas dividido por turnos para cada una de las perforaciones "siendo el objetivo contar con los cuatro pozos perforados al momento de la finalización del contrato de exploración entre SEU y Ancap en mayo de 2017", algo que es casi un hecho que no se concretará.

Se calcula que la prospección dura entre 3 y 5 semanas de trabajo. Foto: ANCAP

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