San José: TCR pide que se investigue a hospital

SALUD PÚBLICA

Empleados de ASSE le vendían servicios de ambulancias.

EDUARDO BARRENECHE TCR advierte que funcionarios de ASSE de San José incumplieron normas. Foto: Presidencia

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) aconsejó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que inicie una investigación administrativa sobre los servicios de trasladados de ambulancias contratados por el Hospital de San José a una empresa. El organismo de contralor detectó que dos funcionarios de ese centro y un tercero, que trabaja en el Hospital Pereira Rossell, son dueños de la empresa contratada.

Desde 2014, ASSE pagó el equivalente a poco más de US$ 27.000 mensuales al Consorcio Cámara de Emergencias Móviles de San José por traslados especializados de pacientes.

En una resolución resuelta el miércoles 18 y que quedó firme el viernes 27, el Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto derivado de la ampliación del llamado y las prórrogas anuales de la licitación.

Esta situación es una perla más del collar de irregularidades detectadas en ASSE donde jerarcas, médicos y funcionarios contratados por este organismo le venden servicios de traslados de pacientes. El viernes 21, el diario El País informó que los traslados de pacientes en ambulancias desde el Hospital de Bella Unión en Artigas a Montevideo, le cuestan a ASSE más de US$ 5.000 cada uno. El contrato en este caso se hizo con la empresa Siemm SRL, una firma dirigida por tres directores de ASSE que el jueves 26 debieron comparecer ante la comisión investigadora en el Parlamento, la que indaga sobre posibles irregularidades en centros de Salud Pública.

El Tribunal de Cuentas de la República no observó en un principio este contrato, pero en febrero de 2017 entendió que era "inadmisible" que ASSE le comprase servicios a esta empresa, propiedad de tres jerarcas del prestador.

La licitación.

En 2013, el Hospital de San José de la Región Oeste realizó un llamado a licitación para la contratación de traslados en ambulancias especializadas por un período de un año prorrogable automáticamente por otros dos. El 2 de junio de 2014, la gerencia administrativa de ASSE adjudicó el llamado al Consorcio Cámara de Emergencias Móviles de San José por la suma de $ 7.697.470 (US$ 331.716 al tipo de cambio promedio de 2014) por un año. Al finalizar ese período, el servicio se prorrogó por 24 meses más.

El 10 de marzo de este año, el director del Hospital de la Región Oeste amplió la contratación por la suma de $ 7.695.629 (US$ 270.963) a favor de la Cámara de Emergencias Móviles de San José. La contratación se realizó por el período de un año a partir del 1° de agosto de 2017, prorrogable automáticamente por otros dos.

El 17 de agosto de este año, el gerente general de ASSE también aprobó la licitación y sus respectivas prórrogas.

La empresa adjudicataria se encuentra inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Allí consta que está representada por cuatro administradores. Tres de ellos son funcionarios de ASSE.

El Tribunal de Cuentas advierte que el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf) expresa que los funcionarios de ASSE no pueden vender servicios de ningún tipo para dicho organismo.

Para el organismo de contralor, la adjudicación del servicio de ambulancias especializadas otorgada al Consorcio Cámara de Emergencias Móviles de San José "contraviene" disposiciones del Tocaf, ya que tres propietarios de la empresa son funcionarios de ASSE.

Señala que corresponde a ASSE disponer investigaciones administrativas sobre eventuales actos irregulares para determinar la responsabilidad de los funcionarios que hoy poseen la propiedad de la empresa ganadora de la licitación.