Vacunación contra el COVID-19: ayer fue día récord y hoy cambian el sistema informático

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La de ayer fue una jornada récord en cuanto a la vacunación: en menos de 14 horas se inmunizó con una dosis al 1% de la población. De mantenerse este ritmo, Uruguay (que ya destaca sobre el promedio mundial) superaría la semana próxima a la media de la Unión Europea. Pero, para ello, además de la adhesión de la población, tiene que funcionar a la perfección el sistema informático de agenda. Y hoy es la prueba de fuego.

El presidente Luis Lacalle Pou había anunciado que hoy viernes estaría en funcionamiento el nuevo soporte informático. Nuevo porque, si bien el usuario seguirá acudiendo para inscribirse a los mismos cuatro canales de siempre (agenda web, WhatsApp, 08001919 o la aplicación CoronavirusUy), parte de los datos quedarán alojados en Uruguay y otros irán a parar a los servidores de Amazon. Nuevo también porque si bien el usuario seguirá inscribiéndose con su número de cédula y fecha de nacimiento, previo a la concreción de la cita su trámite quedará en una sala de espera virtual y recién luego (unas horas más tarde) le confirmarán la agenda por correo electrónico o mensaje de texto. Nuevo, además, porque si bien las listas de habilitados las seguirá proporcionando el Ministerio de Salud Pública (MSP), ahora interviene la compañía de programación Genexus y la capacidad de agenda crecerá a 20.000 personas por hora.

Aunque en el glosario tecnológico se hable de “nube” y de intangibles, la información que circula en forma de datos a través de las redes va a parar a un sitio. Ese lugar, que los ingenieros llaman servidores y hacen las veces de gigantescas computadoras de almacenamiento y procesamiento, tiene una capacidad. Cuando esa capacidad o caudal se supera, el sistema falla, cae y hay que reiniciarlo.



Esto fue lo que estuvo aconteciendo desde que se dio lugar a la agenda de la población de entre 50 y 70 años. Los servidores de la cartera tenían una capacidad de una persona por segundo, pero ha habido hasta 50.000 sesiones abiertas a la vez (intentos de agendarse por alguna de las cuatro vías). El sistema colapsaba y mientras se intentaba ponerse en pie, había nuevas personas buscando inscribirse y el sistema caía otra vez. Y así...

La primera medida fue aumentar los servidores. Antel prestó espacio en su nube (que soporta sitios de alta demanda como Vera o Tickantel), pero los ingenieros entendieron que era necesario un cambio de base.



La computadora, en ese sentido, funciona como el motor de un auto: si pasadas las 5.000 vueltas se calienta y hay que apagarlo, tal vez conviene andar a un máximo de 4.800 vueltas para que, aunque a un andar más lento, el motor no recaliente y haya que frenar.

Vacunación contra el coronavirus. Foto: Francisco Flores

¿Cómo se logra en informática? La solución que encontró el gobierno y Genexus es la puesta en marcha de una sala de espera, como esas contestadoras de teléfono automáticas que le dicen: “Usted se encuentra en el puesto número X para ser atendido, aguarde...”.



La única diferencia es que, llegado a ese paso, la persona no tendrá que seguir conectada. El sistema le avisará que los datos fueron ingresados y que cuando haya un cupo se le notificará por correo electrónico o SMS. Eso sí: previamente podrá seleccionar la franja horaria (mañana o tarde) y el barrio en que quiere se le administre la vacuna. No podrá especificar el día, pero, una vez le confirmen la opción, podrá mencionar que no puede y optar por otra fecha.

En ese sentido, Genexus le pidió a MSP que se habilite una agenda de varios días, incluso semanas, y no de un máximo de cuatro o cinco días hábiles como acontece ahora. Las autoridades sanitarias, sin embargo, no aceptaron porque temen que pueda ocurrir un fallo en la logística y eso condicione la agenda.



Fue entonces que Genexus propuso una segunda opción: el usuario ingresará al sistema una única vez y cuando se liberen cupos se le dará aviso. El objetivo de los ingenieros es que no haya que estar toda una jornada intentando anotarse o que, como les aconteció ayer a decenas de miles de personas de entre 50 y 70 años, el sistema los expulse con un mensaje del estilo: “En este momento no hay cupos disponibles”. Luego de las 21, cuando se habilitó para mayores de 80, la web advertía que la agenda funcionaba solo por WhatsApp.