Introducen cambios para agilitar la agenda para vacunarse contra COVID: sepa cuáles son

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La agenda para vacunarse contra el COVID-19 se ha convertido en un problema para miles de personas debido a las dificultades técnicas que las autoridades han admitido existen por la gran demanda de los últimos días cuando comenzaron a habilitarse progresivamente varias franjas etarias y áreas de actividad.

Pero a partir de mañana el gobierno promete introducir cambios que reduzcan o eliminen los problemas y agiliten la agenda. Fuentes de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) indicaron a El País los principales cambios que comenzarán a instrumentarse a partir del viernes para agendar la vacunación, que seguirá disponible a través de las cuatro plataformas.

Cuatro vías para agendarse:

1) Sitio web: https://consulta.uruguaysevacuna.gub.uy



2) Teléfono: 0800 1919.



3) WhatsApp: 098 999 999.



4) En la app CoronavirusUY

El principal cambio es que cuando se solicite turno para recibir la dosis no podrá elegir como hasta ahora la fecha en una agenda, sino que el nuevo sistema le sugerirá una, que el usuario aceptará o pedirá otra. Desde Agesic indicaron que hasta el momento se ofrecían opciones "acotadas" de pocos días para adelante.



Sobre este cambio, subrayaron que "para vacunar se necesita que el sistema funcione", y es por eso que en los últimos 15 días un equipo conformado por Agesic y empresas del ámbito privado que participaron del desarrollo de la app Coronavirus UY están desarrollando el nuevo sistema que consideraron "más eficiente y robusto".



Este viernes se pondrá en marcha otra "capa" del sistema actual que "permite soportar más volumen de cupos a la misma vez". Oficia de "sala de espera", que el interesado en obtener la dosis no verá, y permitirá que el sistema "no se estrese" y sufra la saturación de los últimos días. Si bien esta "sala de espera" no tiene "límite", aun resta definir si pondrán un máximo o no en función de la demora de la persona.



En el caso web, el usuario no deberá reintentar agendarse hasta encontrar cupo ni mantenerse en el sitio, dijeron, ya que una vez que solicite la vacunación, el sistema le avisará por SMS o mail la opción de fecha sugerida. De esta manera, buscan que la persona no tenga que empezar cada vez la agenda si el sistema está presionado. En el caso del chatbox, la respuesta seguirá igual, por lo que la plataforma responderá en el momento.



Cuando la persona quiera agendarse, el sistema sugerirá un día, que podrá cancelar y "automáticamente" buscará otra fecha y horario disponible, hasta que acepte la opción que le resulte más conveniente.



Si bien destacaron que el sistema "no se va a caer, ni se va a inhabilitar", la capacidad de respuesta será más o menos rápida dependiendo la cantidad de gente que esté en ese momento agendándose.

Otro aspecto que cambiará es que ahora se optará por una franja horaria, y luego, se podrá elegir el lugar que prefiera vacunarse. Tanto el intervalo de las franjas como las opciones de vacunatorio son aspectos que se definirán este jueves, agregaron las fuentes.



Respecto a los problemas técnicos del actual sistema, las fuentes indicaron que este estaba preparado a comienzos de año, pensado "para una entrega más sostenida en el tiempo y más a largo plazo". No obstante, los planes cambiaron, dijeron, cuando el gobierno anunció la llegada de dosis de Sinovac a Uruguay (arribaron 1.75 millones hasta el momento y se espera recibir en mayo 1.25 millones más; a estas se suman las dosis de Pfizer/BioNtech, de las cuales llegaron poco más de 100.000 de un lote de 2.000.700).



Los problemas técnicos para agendarse incluso fueron mencionados por el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa de el martes. Señaló que existían reclamos "justos" y que a fines de esta semana se comenzaría un sistema "más fluido" para agendarse a través de las cuatro plataformas que dispuso el gobierno para obtener las dosis correspondientes según la franja, sean de Sinovac o Pfizer/BioNtech.