Inmunidad de rebaño: qué es y a qué puede apostar Uruguay en los próximos meses

¿Cuándo volveremos a la normalidad? Esa es la pregunta que tras un año de coronavirus la gente continúa haciéndose. Y la realidad es que aún no se sabe. Lo que sí sabemos es que ahora hay vacunas y que eso nos aportará a transitar hacia ese momento tan esperado.

La inmunidad de rebaño significa que ante una enfermedad hay un porcentaje suficiente de la población que ya está protegido de contagiarse y de contagiar a los demás. Eso se puede dar por dos razones: o porque ya tuvieron la enfermedad o bien porque ya están vacunados.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) alienta a alcanzar la inmunidad de rebaño mediante la vacunación y no mediante un contagio generalizado, para así poder evitar contagios innecesarios y muertes.



La inmunidad de rebaño lo que logra es que sea muy difícil para el virus seguir expandiéndose de persona a persona.

En Uruguay, el ministro de salud pública Daniel Salinas dijo que Uruguay cuenta con una cantidad de dosis para lograr esa inmunidad de rebaño, que se estima en el 70% del total de la población.



Según el censo de 2011, los menores de edad de hasta 17 años en Uruguay comprendían un 26% de la población. Es decir que el 74% de la población podría vacunarse de conseguir todas las dosis. Pero a esto hay que descontarle todas las personas que optan por no inocularse ya que la vacunación no es obligatoria.



El 13 de marzo, por ejemplo, Salinas compartió un cuadro del porcentaje de vacunados de los grupos habilitados hasta ese momento. Hasta esa fecha, el grupo que más se había vacunado era el del ministerio de defensa, con un 70,7% de los habilitados.



El científico Rafael Radi dijo en febrero en No Toquen Nada que si bien es cierto que se ha hablado mucho del 70%, la inmunidad de rebaño podría lograrse con un porcentaje menor.