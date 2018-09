Tribunal pospone cajillas planas

El juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Pablo Eguren amparó a la tabacalera British American Tobacco Limited (BAT) tras un recurso que presentó la empresa contra un decreto del Poder Ejecutivo que establece que desde febrero del año próximo, todas las cajillas de cigarrillos deberán ser visualmente idénticas (cajillas planas).

La sentencia judicial a la que accedió El País fue calificada como "improcedente" por el Poder Ejecutivo. La tabacalera considera que es "imposible cumplir" con el decreto que le otorga potestad al Ministerio de Salud Pública (MSP) para determinar el color, tamaño, diseño de todos los envases y envoltorios de productos de tabaco en su interior y exterior, así como el texto, color, estilo y tamaño de letra, y la publicación o posición de las leyendas de los envases.

A su vez, BAT entiende que los seis meses dispuestos por el decreto para la instrumentación de la medida suponen "un plazo demasiado corto" y que "por consecuencia, la empresa deberá retirarse del mercado al no poderlo cumplir". Además, "el decreto es contrario a una conducta anterior del Poder Ejecutivo cuando remitió al Parlamento un proyecto de ley con idéntico contenido al del decreto", y que este fue "dictado ante la demora en aprobarse el proyecto de ley enviado al Parlamento".

El hecho ocurre en la previa al viaje que el presidente de la República Tabaré Vázquez emprenderá a la tercera reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre Enfermedades No transmisibles (ENT), que se realizará el 27 de setiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre en Nueva York, Estados Unidos.

Ayer el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, indicó a Televisión Nacional que "llaman poderosamente la atención los términos de la sentencia y la dureza con que se trata al Poder Ejecutivo". Según anunció, las autoridades evalúan por estas horas si apelarán la sentencia del tribunal de lo Contencioso: "Vamos a seguir adelante", apuntó. Por otro lado, señaló que el decreto "no erosiona para nada ninguna disposición internacional en ninguno de los tratados" y que tampoco cambiará "la firme postura que tiene el gobierno en seguir adelante en esta materia".

Alcance judicial.

La tabacalera pidió una suspensión "provisional" vía administrativa pero "no se obtuvo una respuesta". En cambio, el gobierno señala que "la acción es improcedente en virtud de que fue recurrido por la parte y solicitada su suspensión en vía administrativa", pero que "días después se presentó la acción de amparo no dando lugar a la instrucción de los escritos que se habían presentado". Según explicaron dos abogados consultados por El País, la sentencia judicial se aplicaría solo para la tabacalera que interpuso el recurso, dado que "los recursos de amparo solo aplican a las partes y no son oponibles a todos los hombres".

En sus conclusiones, Eguren señala: "Acógese parcialmente la demanda y en su mérito, suspéndese la aplicación del decreto dictado por el Poder Ejecutivo hasta tanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se pronuncie sobre el pedido de suspensión provisional".

El decreto y proyecto de ley establecen un diseño gráfico genérico para las cajillas, en el que se elimina toda referencia a marcas. Además, reglamenta el uso de un único color (el marrón).

Buque insignia del presidente El decreto de cajillas planas de cigarrillos así como el que establece etiquetas en los envoltorios de alimentos y bebidas que adviertan sobre la alta presencia de grasas, sodio y azúcares, son dos iniciativas del propio presidente Tabaré Vázquez que pretende presentar la semana próxima en el marco de una reunión de alto nivel en Nueva York, Estados Unidos.

CUESTIONAN INTENCIONALIDAD. Blancos interpelan al Frente

El senador del Partido Nacional Javier García reclamó al Frente Amplio por la celeridad del gobierno para decretar las cajillas planas de cigarrillos cuando ya había un proyecto de ley similar a estudio del Parlamento. Así lo consultó en la comisión de salud del pasado 28 de agosto. "Quisiera saber si hay alguna demanda, o algo a nivel internacional o nacional, que esté motivando que se haya emitido el decreto sin esperar el tratamiento del proyecto de ley", preguntó el legislador. La respuesta vino por parte de la senadora del Frente Amplio, Mónica Xavier quien sostuvo: "Va de suyo que la ley es superior a cualquiera de las otras disposiciones que han intentado llenar el vacío normativo. Por eso no lo vemos como excluyente, sino como complementario. Además, otorga mayor solidez jurídica al país, que en esta materia ha debido pasar por circunstancias difíciles, como todos sabemos". Por otro lado, consideró que "efectivamente va a haber una serie de reuniones en el mes de setiembre, vinculadas a Naciones Unidas y a otras organizaciones. Creemos que es un buen mensaje que este proyecto tenga, en esta situación, por lo menos la sanción de una de las dos cámaras".