Tras polémica por especialistas sin título, Medicina resolvió que cátedras "no deben" dar avales de competencia

En medio de la polémica por especialistas que ejercen sin título, el Consejo de la Facultad de Medicina (FMED) de la Universidad de la República (Udelar) resolvió esta semana que las unidades académicas (ex cátedras) “no deben" emitir notas de aval de competencias para estudiantes de posgrado.

FMED busca con esta medida frenar una práctica extendida desde hace varios años en la que referentes de las cátedras promueven a ciertos médicos, que aún no terminaron su especialidad, para que estos puedan acceder a determinados empleos.

Con esta medida se busca “evitar la discrecionalidad de cargar a un profesor” con ser quien determine el nivel de preparación del estudiante, marcó una fuente de FMED. "Las notas confunden. Un aval del grado 5 empieza a generar la sensación de 'soy especialista', y no está bien eso", marcó otro informante.

La resolución de FMED, a la que accedió El País, planteó que los estudiantes de una especialidad deberán remitirse al sistema de Bedelías del Centro de Posgrados para “obtener la escolaridad correspondiente como documento de avance de sus estudios”.

La facultad también encomendó al decano, Arturo Briva, y a la directora del Centro de Posgrados, Mercedes Perendones, a continuar “el trabajo junto a autoridades sanitarias nacionales y de los prestadores de salud para establecer un plan de acción que promueva la práctica de las especialidades médicas con los más altos niveles de calidad”, se agregó en la resolución.

FMED marcó estas definiciones tras analizar la “discusión pública sobre la práctica de especialidades médicas sin el título correspondiente de especialista”, que se suscitó luego que una médica de Treinta y Tres que atendía en una policlínica de cardiología pese a no haber culminado el posgrado, fuera imputada por el delito de usurpación de título.

La facultad sostuvo que a lo largo de la formación del especialista “se van desarrollando competencias que permiten autonomía creciente tanto en acciones diagnósticas como terapéuticas, pero siempre en el espacio de formación” y con la “supervisión académica correspondiente”.

“Salvo que lo estableciera un nuevo Plan de Estudios, no existen niveles intermedios de titulación que permitan realizar diferencias entre niveles de atención a habilitar o restringir”, así como que los niveles de capacitación “no pueden ser tampoco avalados por ‘notas de cátedra´ más allá de lo que esté documentado por la escolaridad del posgrado”.

“Las potestades de amparar, habilitar o regular la práctica profesional de médicos fuera del régimen docente y formación de posgrado son del Ministerio de Salud Pública; no de la Facultad de Medicina”, se subrayó en la resolución.

El caso citado de la médica de Treinta y Tres, que fuera denunciada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en 2024, generó preocupación en el sector de la salud por las consecuencias del caso judicial.

En este contexto, el MSP convocó semanas atrás a reuniones con representantes de mutualistas, seguros, sindicatos y la academia, donde se resolvió primero cuantificar cuántos médicos trabajan como especialistas sin título, para luego definir acciones.

FMED se comprometió a elevar al MSP un informe —que aún no se entregó— con la situación de los médicos que no completaron la especialidad. Este trabajo implica una revisión en el sistema de Bedelías de los médicos que aún no culminaron el posgrado, hasta qué nivel llegaron, de qué especialidades, y si son estudiantes activos o inactivos.

A partir de esta foto, Briva señaló a El País semanas atrás que la idea era ofrecer a los médicos interesados un “plan a medida” de su situación. “No habrá ni regalo de títulos, ni garantía de que el colega, aunque haga toda esa trayectoria, consiga el título”, con esta modalidad, dijo el jerarca.

FEMI responde

Tras la definición del Consejo de FMED, la Federación de Médicos del Interior (FEMI) —que respaldó a la médica de Treinta y Tres— resaltó que su caso no es aislado y este viernes emitió un comunicado reafirmando la “necesidad de avanzar en la definición de un marco claro que otorgue las debidas garantías académicas, jurídicas y asistenciales”.

En ese sentido, la gremial médica exigió al MSP que establezca “criterios claros y uniformes respecto a las condiciones en que los posgrados avanzados sin título puedan desempeñar funciones correspondientes a una especialidad médica mientras se regulariza su situación”, en referencia a intentar evitar una afectación como el caso de la médica de Treinta y Tres.

Hasta que dicho marco no se concrete, mantendrá la decisión de “no participar en llamados para ocupar cargos de especialistas mediante posgrados avanzados sin título, tanto en el sector público como privado”, marcó la gremial.

La resolución de FMED, “transfiere ahora al MSP la responsabilidad de expresarse sobre esta situación, mientras los especialistas regularizan sus títulos”, señaló el presidente de FEMI, Gustavo Alonso, a El País, en línea con otros actores del sector salud.

“Sacar a todos los médicos en esta situación traería graves consecuencias para el sistema de salud”, advirtió Alonso, sobre la importancia de buscar una alternativa para quienes no completaron la formación, pero ejercen para cumplir con la demanda, sobre todo al interior del país.