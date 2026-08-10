Facultad de Medicina analiza situación de médicos que no terminaron la especialidad y avanza en plan para ellos

La imputación de una médica de Treinta y Tres por el delito de usurpación de título generó preocupación en el sistema de salud. Esto derivó en reuniones impulsadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) con actores del sector, y en acciones que ya se están desplegando.

La médica imputada, tras una denunciada que presentó el MSP en 2024, atendía en una policlínica de cardiología pese a no haber culminado el posgrado de esa especialidad, tal como informó El Observador.

La Federación de Médicos del Interior (FEMI) respaldó a la médica que “cursa el posgrado de cardiología”, señalando que la imputación que ocurrió semanas atrás es un hecho de “enorme gravedad”, así como que no es un “caso aislado”.

“Se estima que alrededor del 30% de los médicos que actualmente ejercen funciones propias de especialidades médicas en Uruguay se encuentran en una situación similar”, es decir, que no culminaron los estudios de su especialidad, marcó FEMI en un comunicado del 30 de junio.

La labor de estos médicos además es “esencial para garantizar la cobertura asistencial en todo el territorio nacional, particularmente en el interior del país”, agregó la gremial.

"Se prendieron alarmas" FEMI plantea "solución transitoria" para médicos El titular de FEMI, Gustavo Alonso, dijo a El País que tras el caso de la médica imputada “se prendieron alarmas por todos lados”. El MSP y FMED “afinan” la cifra de especialistas sin título que están trabajando. Alonso añadió que se debería activar una “solución transitoria” que ampare a esos médicos para que “no estén en riesgo de imputación” y puedan seguir trabajando, ya que si no estuvieran estos profesionales “no funcionaría” el sistema de salud. El gremialista declaró además que es “importante” que los pacientes sepan si el médico que los atiende está cursando un posgrado o especialista titulado.

En Uruguay hay alrededor de 20.000 médicos, de los cuales unos 12.000 son especialistas. El presidente de FEMI, Gustavo Alonso, dijo a El País que calculan que hay unos 4.000 doctores que ejercen como especialistas sin título. Esta cifra es compartida por otros actores del sistema de salud, según supo El País.

Tras el caso citado, el MSP activó reuniones con representantes de mutualistas, seguros, sindicatos y la academia. Allí se resolvió primero determinar cuántos especialistas sin títulos hay actualmente, y en qué grado, para luego definir acciones.

Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina (FMED) de la Universidad de la República (Udelar), dijo a El País que la casa de estudios elevará al MSP un informe a la brevedad con la situación de los médicos que no completaron la especialidad. Para realizar una residencia o posgrado, se debe contar con el título de doctor en Medicina (Médico General).

El Centro de Posgrados (ex Escuela de Graduados), bajo la órbita de FMED, lleva adelante hace dos semanas la minuciosa tarea de revisar en el sistema de Bedelías el detalle de quiénes son los médicos que aún no culminaron el posgrado, hasta qué nivel llegaron, de qué especialidades, y si son estudiantes activos o inactivos.

Una vez se tenga este listado, que puede incluir médicos que no hayan registrado su título ante el MSP a otros que tengan años sin completar su formación, se pasaría al diálogo con las unidades académicas (excátedras) para analizar qué capacidades tienen para absorber más estudiantes.

Para el caso de médicos que no estén cursando activamente una residencia o posgrado, la idea es consultarles luego si se sumarían a un plan de promoción del egreso o titulación, que requerirá de fondos extra para llevarlo adelante.

“El compromiso de FMED es intentar evaluar la situación y armar un plan a la medida de lo que el colega necesita”, destacó el decano de Medicina.

“Hay personas que necesariamente van a tener que hacer de vuelta toda la trayectoria y otros tendrán que hacer una parte”, añadió sobre un plan que no puede ser “genérico” sino “personalizado”, dijo.

“No habrá ni regalo de títulos, ni garantía de que el colega, aunque haga toda esa trayectoria, consiga el título”, con esta modalidad, enfatizó Briva. “Nosotros damos títulos si el colega adquirió las competencias necesarias, por respeto a la gente primero y a toda la universidad”, acotó.

“Una preocupación de la FMED es ver cómo reducimos la cantidad de médicos que no han terminado su especialidad para que obtengan el título”, resaltó el decano. “Nosotros con dineros públicos estamos invirtiendo un montón de horas docentes, de estructura, para que la gente se forme, complete y obtenga su título”, aclaró.