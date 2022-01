SMU y sociedades científicas proponen al MSP “cambiar criterios” para el testeo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mismo día que Uruguay superó por primera vez los 10.000 casos diarios de covid-19, representantes de las sociedades científicas se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para discutir sobre la situación sanitaria y allí se analizó un plan para “racionalizar el testeo” que fue recibido “de buena manera” por la cartera, según supo El País.

Este lunes en conferencia de prensa el ministro Salinas dijo que quienes tienen “comorbilidades o determinadas patologías” ahora deben “cuidarse un poco más” debido al aumento de casos. En la misma línea, los gremios de la ciencia plantearon que es “riesgoso” testear “a todo el mundo” como sucede hoy porque “hay poblaciones con más riesgo que merecen mayor atención”, según dijo en rueda de prensa tras el encuentro el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, Gustavo Musetti.



“La evidencia científica internacional está yendo hacia ese lugar y son necesarios cambios en los criterios, y serán trabajados en conjunto con el MSP”, sostuvo Musetti.



Por su parte, la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Zaida Arteta, quien también participó de la reunión, dijo a El País que “al ser necesario testear a todos los pacientes sintomáticos, se desborda fácilmente la capacidad de testeo y va quedando atrás gente que quizá debía tener un diagnóstico antes”. Arteta explicó: “No es que testear más deje a personas afuera, pero sí que entran todos los casos en la misma bolsa, tanto un joven sano de 20 años como alguien mayor de 80 con comorbilidades”.

Los gremios médicos discutieron con el MSP la posibilidad de que cada prestador eventualmente desarrolle una “línea para las comorbilidades y el covid” y que a través de esta se priorice a las personas que deben coordinar un hisopado con prioridad.



“Las autoridades entendieron el planteo y estuvieron de acuerdo en que hay personas a las que hay que diagnosticar con más apuro que otras, y nos comunicaron que habrá novedades en pocos días al respecto”, dijo Arteta.



Durante la primera semana del año la cartera de salud ya presentó modificaciones a los criterios de testeo y aislamiento, y ahora la cantidad de días al tener un diagnóstico positivo depende del estatus vacunal de la persona y la presencia o no de síntomas.

Medida de no medidas.

Más allá de los cambios de criterio, desde la oposición se oyeron críticas esta semana a la falta de medidas de parte del gobierno para controlar el aumento de casos. Este lunes el presidente Luis Lacalle Pou dijo que “se ha sugerido (al gobierno) la toma de medidas” y no tiene claro “cuáles” porque “algunos, que son los creadores de la cuarentena obligatoria, quizás vayan por ese camino de restringir”. Lacalle sostuvo: “Nosotros, claramente, decimos que a veces el no tomar medidas directamente es una medida. Y nosotros, con las prevenciones no farmacológicas, además de las vacunas, si se cumplen las recomendaciones del MSP, estamos con cierta tranquilidad dentro de la existencia y la convivencia de una pandemia”.



Más allá de la crítica política, los expertos científicos consultados por El País tuvieron algunos matices, pero estuvieron de acuerdo en que promover la vacunación es la medida más importante que el gobierno puede tomar hoy.



Según la infectóloga Susana Cabrera, en el aumento de casos de las últimas semanas “no queda claro” hasta qué punto “se debe a la contagiosidad de la variante ómicron o al hecho de que prácticamente no hay cuidados sociales”. Cabrera sostuvo: “La vacuna es fundamental y la cobertura dará mayor protección, pero quizá es necesario evitar los eventos masivos; ir un poco para atrás en ese sentido sería lo más prudente”.

Por su parte, el virólogo Santiago Mirazo dijo que “la mejor medida que Uruguay podía tomar ya se tomó y esa es la vacunación contra el covid”. Mirazo remarcó que en muchos países las medidas restrictivas rigen para los no vacunados o se toman a causa de ellos. “Aquí sería deseable aumentar la cobertura de tercera dosis para futuros rebrotes de ómicron, pero para este ya es tarde. En lugar de aplicar restricciones generales, entonces, parece más inteligente apuntar a descomprimir el nivel primario de atención”.



En el mismo sentido, el director del Primer Nivel de Atención de ASSE, Daniel Strozzi, dijo que este “está tensionado evidentemente” y “no por la gravedad de los contagios, sino por la cantidad”. Para Strozzi, “cambiar el modelo de testeo es una opción” a tener en cuenta y una “medida positiva”.

Uno de cada 54 uruguayos tiene covid. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, en base al último censo poblacional, Uruguay tiene 3.543.025 habitantes. Si se toma como base ese número y se lo divide entre los casos activos de covid, se puede concluir que ahora una de cada 54 personas en Uruguay tiene coronavirus.



Opinan los que saben.

Santiago Mirazo, “El tapaboca será lo último en irse” Hemos dicho desde el inicio que las mascarillas serán lo último en irse y hoy debemos volver a insistir en la enorme importancia que tienen para reducir el riesgo. Además, el refuerzo reduce significativamente la capacidad de transmisión, frente a dos dosis”.



Susana Cabrera. “En este contexto se generan cepas”,

El hecho de que haya tantos casos de covid ahora genera la condición ideal para que vuelva a mutar y se desarrolle otra cepa por el contexto, y seguiríamos con esta situación. Es una gran posibilidad, tanto acá como en cualquier otro lugar del mundo”.