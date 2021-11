Sepa cuándo podrán agendarse los turistas para recibir la vacuna contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy se cumplen nueve días desde que Uruguay abrió sus fronteras para los turistas de cara a la temporada y, por el momento, quienes han ingresado aún no pueden agendarse para recibir la vacunación contra el COVID-19. Según supo El País a través de fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP), la apertura de la agenda, al igual que la vacunación a los extranjeros, comenzará en diciembre. “Aún no hay fecha”, dijo la fuente y subrayó: “Estamos trabajando en eso”.

El objeto de trabajo del ministerio en relación a la vacunación a turistas no es el desarrollo de programas de software para la agenda, sino que se está estudiando la disponibilidad de vacunas. Así lo explicó a El País una fuente de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic). “Estamos esperando que el MSP dé la orden, pero la agenda se podría abrir ahora porque no hay nada por desarrollar”, indicó la fuente. En este sentido, desde Agesic hicieron referencia a que anteriormente, cuando Uruguay vacunó a migrantes sin documentación uruguaya, se habilitó el mismo mecanismo “y no hubo problemas”.

Ahora, los extranjeros que ingresan a Uruguay podrán vacunar a sus hijos menores de 18 con dos dosis de Pfizer si estos no contaran con las dosis anticovid, o también podrían darse una tercera de refuerzo con Pfizer. Quienes quieran agendarse en diciembre deberán haber estado por lo menos cinco días en territorio nacional para hacerlo. A pesar de que los mecanismos electrónicos ya están disponibles, y aunque el secretario de presidencia Álvaro Delgado anunció que la inoculación a extranjeros comenzará en diciembre, la agenda para estos también se habilitará ese mes y no a partir de ahora.

Consultado al respecto, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo a El País que “ha sido una semana de ajustes” porque se volvieron “a poner en marcha mecanismos que no se utilizaban”.



Sobre la apertura de agenda de vacunación a los extranjeros, Monzeglio explicó: “Eso corre por cuenta del MSP, que actualmente está contabilizando las vacunas necesarias, pero la intención de vacunar está y ellos determinarán en qué fecha. Yo presumo que estamos cerca, pero no lo sé”.



Las correcciones.

Monzeglio destacó que el ingreso de turistas ha sido “muy alentador, más allá de que aún hay cosas por pulir”. Esos aspectos se vinculan a los trámites de ingreso necesarios para llegar a Uruguay. El País informó el jueves pasado que la terminal de Buquebus de Buenos Aires estuvo colapsada tras la reapertura de fronteras debido a cientos de argentinos que no contaban con la documentación necesaria para ingresar a Uruguay o no tenían los trámites hechos correctamente.

Colas de pasajeros en la terminal de Buquebus en Buenos Aires. Foto: Clara Lussich

“A nosotros nos llega este tipo de quejas y siempre tratamos de dar soluciones”, dijo Monzeglio. Sobre los incidentes en Buquebus, el jerarca explicó que la declaración jurada para el ingreso “se debe hacer con anticipación a través de la web y no desde el puerto”.



“Hay que tener claro que se está pasando de un país a otro. Lo que pasa es que la cercanía de Uruguay con Argentina hace que la gente que toda la vida hizo trámites fáciles crea que ahora sigue siendo así. Ahora los trámites no son un capricho, sino que nosotros tenemos que tomar medidas para salvaguardar la salud de la población; no podemos improvisar”, justificó el jerarca de Turismo.

23.000 turistas en una semana Según datos de Migraciones, durante la primera semana de fronteras abiertas ingresaron al país 23.062 extranjeros y, de estos, el 38% lo hizo a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco. En segundo lugar, los ingresos fueron por el puerto de Colonia, seguido por el de Buquebus en Montevideo.