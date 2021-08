Salinas explicó cuáles son los motivos para habilitar una tercera dosis de refuerzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, aseguró que "la dos plataformas de vacunación", es decir la Sinovac y la Pfizer, "son efectivas contra las variantes de preocupación", como la Delta, por ejemplo. Entonces ¿por qué dar una tercera dosis si ambas son efectivas?



El jerarca indicó que además de la valoración realizada por la Comisión de Vacunas, el grupo ad hoc y los estudios internacionales que existen sobre el tema, hay tres motivos principales que explican que este es "un buen momento" para aplicar la tercera dosis.

1 Variante Delta necesita más niveles de anticuerpos

"Primera cosa: aparentemente, según lo que se ve, (las vacunas) son efectivas pero se necesitan mayores anticuerpos para neutralizar", explicó el ministro durante una entrevista en "Punto de encuentro" (Radio Universal). Con el tiempo esta inmunidad empieza a decaer, si bien al momento no se ha definido cuántos anticuerpos "son suficientes y cuántos insuficientes".



Esto ocurre con todas las vacunas, explicó Salinas, como es el caso de la vacuna contra la gripe. "Primero hay una primera generación de anticuerpos que se mide serológicamente, pero después queda almacenada una memoria, que se llaman las células B, que llegado el momento sale como un ejército de reserva a producir anticuerpos", detalló.



"El asunto es que cuando ingresa la Delta lo seguro es que se necesitan más cantidad de anticuerpos neutralizantes", dijo el ministro y aseguró que las dos vacunas presentan un declive de anticuerpos con el tiempo. "Pero la diferencia es que uno parte de un nivel de anticuerpos más grande", como es el caso de la Pfizer. En el caso de Sinovac se ha planteado que ese descenso se produce a los 90 días de la última dosis.



Por lo tanto, "en el descenso, Sinovac quedaría frente al ingreso de la variante de preocupación Delta, en una inferioridad. En ese sentido es que se da el buster, la tercera dosis, para generar más anticuerpos".



2 No hay circulación comunitaria

El ministro indicó que otro motivo para decidir dar una tercera dosis en este momento, es que por ahora no se ha dado una transmisión comunitaria de la variante Delta en el país, que hasta el 19 de julio se habían detectado 83 casos.



"Tenemos casos importados y casos secundarios intrafamiliares, pero no hay transmisión comunitaria, entonces es un buen momento", explicó el jerarca. "Hay que aprovecharlo", agregó.



Para que la transmisión del virus sea considerada comunitaria, deben reportarse casos que sean aislados, es decir que no hayan tenido contacto con personas que estuvieron en el exterior.



Según un artículo publicado en el New York Times, un nuevo documento interno del gobierno estadounidense evidencia que la Delta se contagia prácticamente de la misma manera entre personas vacunadas o no, y que el grado de contagio se asemeja al de la varicela.



Además, el documento detalla que la variante causaría una enfermedad más grave que las anteriores del virus. Los expertos consultados por El País prefirieron no opinar acerca del artículo por desconocer el origen del estudio mencionado.



3 Hay vacunas suficientes

El tercer motivo que se tomó en cuenta está relacionado con el número de vacunas disponibles que actualmente tiene Uruguay. "Tenemos con qué hacerlo, tenemos dosis suficientes para hacerlo", expresó el ministro.



El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció el jueves 29 de julio que entre agosto y setiembre llegarán a Uruguay más de 1.700.000 dosis de vacunas de Pfizer, que permitirán aplicar una tercera dosis de refuerzo a los inoculados con la vacuna de Sinovac.



El jerarca sostuvo además que ya se están asegurando las dosis para el año que viene y eventualmente “para otras situaciones”.

Vacunación rebaño.

Al momento se han vacunado 2.571.092 personas con la primera dosis, que implica un 72,57% de la población. Además 2.240.567 ya se dieron la segunda dosis, es decir un 63,24%



El ministro indicó que se espera que a mediados de agosto ya se haya alcanzado el 73% de la población con dos dosis, lo que implica lograr la tan ansiada vacunción rebaño.