"Es un nuevo escenario que tenemos en Rivera": dos muertos hoy y ocho nuevos casos

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian, dijo en la noche de este sábado que se registraron hoy dos muertes por coronavirus en el departamento de Rivera. El segundo caso -el primero se conoció más temprano- se trata de una persona de 76 años, dijo entrevistado por Subrayado de Canal 10.

"La frontera es algo que nos preocupa desde hace tiempo, no es de ahora", dijo. "Las medidas las tenemos todas sobre la mesa", respondió ante la consulta de si se evalúa "cerrar" el departamento.

En Rivera al día de hoy hay 12 personas que transitan la enfermedad. De ese total, cinco "pertenecen a un solo contacto, hay un brote ahí", detalló Satdjian.

Después de las declaraciones del subsecretario del MSP, las autoridades sanitarias del departamento brindaron una conferencia de prensa. Carlos Sarries, director de Salud de Rivera, dijo que hoy se registraron ocho nuevos casos positivos en el departamento.

“Nos cambia radicalmente el escenario en el cual estábamos trabajando”, dijo Sarries. "Es un nuevo escenario que tenemos en Rivera", insistió.

Sarries habló de un “efecto tobogán” de los casos que se registran en el estado brasileño de Río Grande del Sur. “Estos nuevos casos surgen de un caso brasilero que probablemente lo tenemos identificado, de una persona que procede de Brasil, viene a la frontera, circula mucho en ambas ciudades, y probablemente ahí esté el foco", dijo. "Consideramos esta situación como un brote epidemiológico y en tal sentido estamos planificando y adaptando una serie de medidas para abatirlo, para hacerle batalla", añadió.

Del total de personas contagiadas, cuatro están internadas al día de hoy en Rivera. El jerarca dijo que se puede "presumir" que actualmente hay alrededor de 30 personas que podrían tener la enfermedad en el departamento.



Desde hace semanas la situación en la frontera con Brasil preocupa al gobierno. Es que en el país vecino la pandemia avanza con fuerza. De hecho, ayer Brasil -que ya registra más de 21.000 muertos por el nuevo coronavirus- superó a Rusia y se ubicó como el segundo país a nivel mundial en cantidad de contagios.

Mañana viajarán a Rivera funcionarios del MSP para testear a todas las personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados hasta el momento en el departamento.

La situación en el departamento fronterizo con Brasil provocó que ayer el intendente de Tacuarembó pidiera a la población que no viajara a Rivera a no ser que fuera estrictamente necesario."Es una actitud irresponsable por ahorrarse unos pesos", indicó a El País el jefe comunal José Menéndez, en referencia a que la mayoría de la gente decide viajar al departamento vecino en busca de precios más baratos. "Yo entiendo que es muy importante, entiendo que se está pasando por una (difícil) situación económica, pero realmente ese ahorro pone en riesgo la salud individual y familiar. Me parece que evidentemente la cuenta tiene que inclinarse a cuidarnos a todo y preservar el 0 coronavirus", explicó el intendente. Tacuarembó no tiene hasta el momento casos confirmados de COVID-19.



Este sábado más temprano se había confirmado la primera muerte por coronavirus en Rivera. Se trata de un hombre de 90 años, que falleció esta madrugada. Tenía antecedentes de enfermedad pulmonar crónica y también padecía Alzheimer.