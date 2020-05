Intendente de Tacuarembó pide no viajar a Rivera: "Es una actitud irresponsable por ahorrarse unos pesos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde la Intendencia de Tacuarembó se está haciendo un llamado para pedir a la población que no viaje al vecino departamento de Rivera si no es necesario, para de esta manera evitar los casos de contagio de coronavirus. "Es una actitud irresponsable por ahorrarse unos pesos", indicó a El País el jefe comunal José Menéndez, en referencia a que la mayoría de la gente decide cruzar en busca de precios más baratos.

"Yo entiendo que es muy importante, entiendo que se está pasando por una (difícil) situación económica, pero realmente ese ahorro pone en riesgo la salud individual y familiar. Me parece que evidentemente la cuenta tiene que inclinarse a cuidarnos a todo y preservar el 0 coronavirus", explicó el intendente.

Menéndez informó que esta exhortación no es nueva si bien crece la preocupación conforme aumentan los casos positivos de COVID-19, tanto en Rivera como en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento.

"Me parece que el momento para la compra y el beneficio de comprar más barato por un tema de frontera hay que dejarlo para cuando la situación de pandemia se haya superado y controlado", y opinó: "Son actitudes irreflexivas y arriesgadas".

Para esto se mantienen los controles pero, indicó, lo más importante es contar con la ayuda de la población. "Hay que exhortar y apelar a la consciencia individual", indicó y agregó: "Incluso la publicidad que la intendencia patrocina está dedicada a ese llamado y a la consciencia de los tacuaremboenses de no concurrir a Rivera".

El jefe comunal explicó que desde Rivera también se está pidiendo a la población evitar las salidas y los cruces de frontera, así como controlando las calles "pero le quedan varias por controlar", indicó el intendente.



"Al no haber una reglamentación que impida, entonces la posibilidad se ve limitada al control individual, preguntas sobre síntomas, control de temperatura y no es mucho más lo que pueden hacer", indicó Menéndez y explicó que, de todas maneras, no cree que se deba apelar a una ley o decreto ya que iría en contra del lineamiento que ha marcado el gobierno.



"Lo que sí me parece que hay que profundizar son las medidas de control efectivo para que los ciudadanos se movilicen estrictamente por razones laborales o fundamentadas, pero no que estén dentro de esas razones las actividades comerciales como compras en Rivera o en Santana do Livramento.

Actualmente Tacuarembó no tiene confirmado ningún caso positivo de coronavirus, mientras que Rivera tiene cuatro, lo que lo posiciona como el cuarto departamento con más casos del país, antecedido por Montevideo, Canelones y Maldonado, según los datos anunciados por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).