Reuniones permitidas de 6, 10 y 30 personas: las diferentes respuestas de las autoridades

Las salidas a lugares con mucha gente, bailes y karaokes no van a ser parte de esta edición de la Noche de la Nostalgia donde el pedido desde el gobierno y las autoridades sanitarias es no salir para evitar el contagio por coronavirus. Sin embargo, sí se permiten las reuniones en las casas siempre y cuando no se conviertan en una fiesta y no excedan el número permitido de personas. Pero ¿cuál es ese número? Las autoridades dan diferentes recomendaciones.

Henry Cohen, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) indicó que se permiten hasta seis personas en las casas o "grupos chicos" si están suficientemente ventiladas las habitaciones.

"En cuanto a la Noche de la Nostalgia el llamamiento es a no hacer reuniones sociales. Si se quiere reunir una familia con seis personas en una casa está fenomenal, un grupo chico en un ambiente suficientemente ventilado, más de 2 metros de distancia entre las personas o si viven en la misma casa no hay problema, pero no queremos fiestas", aseveró en diálogo con Informativo Sarandí.

Cohen explicó que está "híper, súper demostrado que los grandes focos de transmisión se crearon en lugares cerrados, con gente cantando o hablando en voz alta, aglomerados, mal ventilados y durante mucho tiempo".

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Leonardo Cipriani, indicó por su parte que diez es el límite de personas recomendable para una reunión.



"Los limites son 10 personas; podes tener 10 personas en tu casa, tampoco todos los días, pero uno puede tener 10 personas en un ambiente abierto, con distancia, respetando el no compartir", dijo al ser consultado por Informativo Sarandí.



Cipriani indicó que, incluso, este tipo de reuniones limitadas "están buenas y hasta por la parte psicológica de la persona, porque no solo de COVID-19 se enferman", explicó.

Pero el secretario general de la Intendencia de Montevideo Fernando Nopitsch, dio una cifra más alta. Si bien entrevistado por radio Carve indicó que "están absolutamente prohibidos los bailes", dijo que esta noche como otras sí se permiten los "espectáculos con música en bares o restaurantes en la medida que se mantengan los protocolos" y también las reuniones en casas de "entre 20 y 25 personas", que pueden ser más o menos en base al tamaño de la casa.



"Este fin de semana recibimos 15 denuncias en casas de familia, pedimos si nos dejan entrar, si vemos que son 20 o 25 personas no hay problema", ejemplificó en diálogo con Informativo Carve.



La situación cambia, si "estamos hablando de 30 o 40 para arriba, ahí lo que pedimos es que se suspenda el baile, que siga la actividad pero que se suspenda el baile", expresó.



"En general es ese numero que estoy hablando, hasta 30 mantenemos, pero depende del lugar, si es muy chico pedimos que cesen la actividad", dijo y agregó: "El problema no son casas de familia sino casas que se alquilan y venden la entrada por internet. (...) pedimos si nos dejan pasar e insisto si el tema es menor de 30 personas les decimos que mantengan el cuidado pero no hay problema, pero si empezamos a hablar de más de 30 personas ahí sí pedimos que suspendan la actividad y se puede multar a la propiedad y darle cuenta a la Policía y al fiscal de corte".

El gobierno montará un operativo que tendrá 1.858 policías en todo el territorio nacional en busca de fiestas clandestinas. Además, la cartera contará con 672 vehículos que brindarán el aporte desde las jefaturas de Policía de todo el país, Policía Caminera, Dirección Nacional de la Guardia Republicana, Policía Científica y las unidades operativas para cuidar la salud de los uruguayos, en el marco de la Noche de la Nostalgia.