Presidente de ASSE dijo que reuniones pueden tener hasta 10 personas

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani dijo que el límite de personas recomendable para una reunión es de 10 personas. "Los limites son 10 personas; podes tener 10 personas en tu casa, tampoco todos los días, pero uno puede tener 10 personas en un ambiente abierto, con distancia, respetando el no compartir", dijo al ser consultado por Informativo Sarandí.

Según Cipriani "reuniones de hasta 10 están buenas y hasta por la parte psicológica de la persona porque no solo de COVID-19 se enferman".

De todas formas fue enfático en desestimular las reuniones por la Noche de la Nostalgia. "Hoy en día tenemos un control claro de los casos de COVID-19 y vamos siguiendo las lineas epidemiológicas, pero qué nos pasa si se abre un grupo de fiestas en las cuales hay aglomeración de gente, además aglomeración con las características de que vas a estar entorno a un baile, tomandote algo, con un acercamiento próximo a las demás personas, obviamente hablando y sin tapabocas, eso nos puede causar empezar a formar focos en el cual empezamos a perder la linea epidemiologica y después se nos dificulta el seguir. Si cada persona que va al evento empezar a referirse a todas las que fueron a eventos sería un disparate. (...) En el último asentamiento surgió de un evento social y ya se nos fue a varios barrios más".

Cipriani dijo que él suele concurrir a una fiesta de unas 60 personas, pero que en el contexto actual esto "está mal".

La realidad de la frontera

Cipriani se refirió al riesgo de la frontera en la propagación del coronavirus y dejó en claro las dificultades que existen de aislarse de Brasil -que es uno de los países con más casos del mundo- en este sentido. "En Artigas hoy hay 14 pacientes y 12 son de ASSE. Todos contacto con brasileños. Es estar en la ciudad y entendés por qué pasa. Yo cuando fui la primera vez me pareé en el puente que una Quarai con Artigas y hablé con un policíal. El policía me decía que la papa del lado brasileño salía $ 20 y del uruguayo $ 60. No lo parás. Gente que trabaja de un lado o del otro. Comparten el carro de Bomberos, la gente de Quaraí que se atiende en Artigas. Pero del lado de Quaraí se tomaron medidas".