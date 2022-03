“Se la reanimó por una hora”: director del Hospital de Rivera sobre la niña que murió por falta de traslado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El próximo martes, una comisión auditora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se instalará en Rivera para investigar lo sucedido en el caso del fallecimiento de una niña de ocho años diagnosticada con un tumor en el tórax que no pudo ser atendida por falta de traslado a Montevideo. La pediatra de guardia la reanimó por una hora.

La niña procedente de Abrojal, Rivera, se atendía en la localidad de Vichadero por una crisis de broncoespasmo. Como no cedía el cuadro que tenía, los padres decidieron trasladarla al Hospital de Rivera el lunes próximo a la medianoche donde inmediatamente fue medicada y enseguida hizo un paro cardiorrespiratorio, se la intubó, se le pidió una placa de tórax y se le diagnosticó un tumor de origen mediastinal que le comprimía la vía aérea.



El director del Hospital de Rivera, Jorge Nieves, explicó a El País que como en la ciudad no hay cirujano pediátrico especialista en tórax (aunque sí hay cirujano pediátrico) y no se cuenta con un CTI para niños, no se tenía a dónde trasladarla en el postoperatorio, ya que las mutualistas del departamento tampoco disponen de uno. Por lo que se decidió su traslado urgente al Pereira Rossell.



Nieves informó que el Hospital de Tacuarembó tampoco tenía camas de CTI pediátrico disponibles y a su vez no contaba con el cirujano especialista en tórax. “No la podían recibir”, explicó.

Se llamó a la Fuerza Aérea solicitando el traslado en avión, ya que la niña se encontraba intubada en la emergencia siendo monitoreada por pediatras y cirujano de adulto. “El avión sale de Carrasco, sufre un desperfecto mecánico y tiene que volver, por lo tanto se tuvo que llamar al SAME 105 solicitando en forma urgente una móvil con un médico y enfermería pediátrica”, indicó.



La ambulancia disponible que cumplía estos requerimientos se encontraba en Salto y demoraba cuatro horas en llegar a Rivera. Antes de que lo hiciera, la niña sufrió otro paro cardiorrespiratorio. “Se la reanimó por una hora y falleció”, señaló el director.



En ese marco, aseguró que están todas las grabaciones que corroboran la solicitud del traslado vía terrestre. Todo quedó a su vez escrito en la historia clínica digital, que no puede ser alterada, afirmó el jerarca.



“La pediatra que estaba es además neonatóloga y tiene mucha experiencia. Estoy seguro que ella hizo todo lo posible por esa niña”, relató el director. E indicó que se basa “en la historia clínica y en el relato de todos los médicos”, ya que el martes no se encontraba en el Hospital de Rivera.

"Estructural"

Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, viajó ayer a Rivera para interiorizarse de lo sucedido. En conferencia de prensa, aseguró que “específicamente en Rivera” hay un “problema estructural” de los traslados pediátricos.



En este caso, valoró que ante el caso de la niña que tenía una “patología muy grave” el equipo médico y profesional del centro de salud “actuó en una forma rápida y correcta”.



El jerarca recordó que ASSE tiene un acuerdo con la Fuerza Aérea Uruguaya para los traslados “específicamente en pediatría” con la región norte, con equipos médicos “especializados” para la tarea.

“En este caso lo que pasó fue una falla desgraciadamente del avión. Inclusive llega a despegar, y el avión tiene que volver a Carrasco (Montevideo) por un desperfecto de la aeronave”, puntualizó. De todos modos, valoró que el vuelo se coordinara en forma “extremadamente rápida”, en 14 minutos. “La Fuerza Aérea actuó enseguida, fue un desperfecto”, remarcó.



El presidente de ASSE reconoció que “específicamente en Rivera hay un problema estructural” en cuanto a los traslados pediátricos. “No tenemos en la localidad ambulancias especializadas pediátricas para poder hacer los traslados”, dijo. En tanto, aseguró que esta situación no es exclusiva del departamento de Rivera.