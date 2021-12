Radi habla de "cuarta fase" de la pandemia en Uruguay ante "inminente ingreso" de Ómicron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Radi, excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) consideró que Uruguay está ingresando en una "cuarta fase" de la pandemia, donde hay un "aumento sostenido del número de casos y progresivamente se empieza a desafiar la estrategia Tetris (testear, rastrear, aislar)".

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), Radi estimó que en esta fase con el "inminente ingreso de Ómicron" los casos "aumenten", por lo que llamó a estar "psicológicamente preparados a que eso puede pasar".

Llamó a que desde el punto de vista del discurso público no se catalogue la situación como "pospandemia" porque es "incorrecto". Luego dio un paso más y recalcó: "Creo que los gobiernos tienen que emitir mensajes que sean mucho más claros en términos de que estamos en una situación inestable", llamando a que "tiene que quedar mucho más claro en qué etapa estamos".



"Si se promueven situaciones de relativo descontrol, lo que va a pasar es que la ola va a ser muy grande y va a ser muy distorsionante", consideró.



Radi llamó a tener un discurso "consistente" en "alentar las actividades al aire libre", porque si estas se cierran y la gente reproduce lo mismo en lugares interiores la situación "es peor".



"Si hay escenarios de alta circulación, otra vez vamos a empezar a tener problemas con el inicio de las clases", estimó el excoordinador del GACH, mostrando un posible mapa de la situación: "Nos puede encontrar con la entrada de Ómicron, aumento de movilidad en febrero, la inminencia del comienzo de clases". Si bien esta escena no va a ser la misma porque hay "mucha" gente vacunada "eso no quiere que no sea distorsionante", dijo.



El experto llamó a "impedir que eso pase para que genere una ola muy grande", aunque destacó que "ola va a haber", y que hay que prestar atención a la "altura de la ola".



Esta va a dar una proporción de hospitalizaciones y fallecimientos, así como "muchas disrupciones en el funcionamiento social". Puntualizó en ese sentido: "Pensemos si se empieza a contagiar el personal de la salud, que está pasando en varias instituciones a nivel internacional".



Si bien destacó que las vacunas anticovid "funcionan", no están "logrando bloquear si uno tiene solo dos dosis la infección por Ómicron". En ese sentido, subrayó que la tercera dosis para es una "herramienta fundamental", para lo cual llamó a "alentar" a alcanzar más porcentaje de la población con dosis de refuerzo para "frenar" el ingreso de la nueva variante, lo que permitirá "ensanchar la barrera inmunológica contra Ómicron".



Radi comparó la situación de Uruguay con Dinamarca. "Fue el mejor de la clase en Europa, tuvo un pico de contagios a mitad de diciembre de 3.500 casos por día, y hoy está llegando a valores de 12.000 casos por día, con un nivel de vacunación de segunda y tercera dosis muy parecido que el nuestro", señaló.



En otro orden, Radi fue consultado sobre la cantidad de fallecidos por COVID-19 registrados hasta el momento, que suman 6.163, tras un debate entre oficialismo y oposición en los pasados meses sobre las "muertes evitables".



El experto consideró que se trata de un número "importante" de fallecidos por el virus tras una "ola muy grande" durante "varias semanas". Luego de una pausa, sostuvo: "Creo que la altura de ola podría haber sido más chica", lo que tradujo en que "todo lo demás iba a ser más chico", en relación con las cifras vinculadas al aumento de casos.