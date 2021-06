Radi alertó que al menos 3.500 uruguayos que tuvieron COVID-19 quedarán con "secuelas graves o inhabilitantes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al menos 3.500 uruguayos deberán convivir con secuelas “graves o inhabilitantes” generadas por haber cursado la enfermedad del COVID-19, un tema “muy importante” que ya representa “un desafío” para Uruguay, según advirtió el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi.



“Se ha hablado poco, pero requerirá de acciones en el mediano plazo”, dijo hoy el científico en una exposición por Zoom que realizó en una instancia de reflexión sobre aspectos jurídicos de la pandemia, organizada por la Universidad de la República (Udelar).



El fenómeno al que se refirió Radi se denomina en el mundo “Covid largo” o “poscovid”, y alude al “conjunto de manifestaciones que permanecen en aquellos individuos infectados más allá de cuatro semanas de haber sido dados de alta” de la infección, explicó.



Radi arribó a esa cifra al hacer un cálculo basado en las estadísticas internacionales, que han mostrado que hasta las 12 semanas del alta del COVID-19 casi un 14% de los pacientes padecen síntomas vinculados “con fenómenos seculares de la infección”.



“Ese porcentaje, cuando uno mira las gráficas a 18 semanas (del alta), se queda en la zona del 12%” de personas que sufren “una constelación muy grande de manifestaciones clínicas, de las poco graves a algunas que seguramente tendrán bastante gravedad, en particular, en relación a lo que es la función pulmonar”, señaló.



De manera que alertó: “Si tenemos 350 mil casos de Covid totales en Uruguay, aproximadamente, porque ahora son un poquito menos –hoy son 338 mil pero llegaremos en poco tiempo a 350 mil–, un 10% de eso son 35 mil personas” que continuarán con síntomas.



Entonces calculó el 10% de ese último número, que son quienes quedarán con secuelas profundas de acuerdo a las estadísticas internacionales, y llegó así a la cifra de 3.500 -aunque “siendo conservadores”, porque la cifra puede ser mayor-. Esto llevó al doctor en Medicina y Ciencias Biológicas a concluir que habrá “un conjunto de compatriotas que habrán superado la infección aguda, pero que van a quedar con secuelas en un número que no va a ser despreciable” y que deberán cargar con ese problema “buena parte de su vida”.

Más capacidades

Para empezar a enfrentar esta realidad, que supondrá un desafío no solo para el Estado sino para las ciencias, Radi dijo que la experiencia mundial está demostrando que hará falta recurrir a “dos grandes baterías de herramientas”. Una de ellas es fortalecer las “unidades interdisciplinarias para el abordaje del paciente”, que no deberá ser atendido por médicos de una especialidad sino de varias. “No va a ser solo un problema de neumólogos, de cardiólogos, de infectólogos, de psiquiatras o de hematólogos; va a ser un problema netamente interdisciplinario por el toque multisistémico que aparece en muchos de estos pacientes”.



En algunos lugares, como en Estados Unidos y Europa, ya comenzaron a aparecer “megaproyectos de investigación en biomedicina y clínica” para estudiar este fenómeno, agregó Radi. En el primer caso, los institutos nacionales de salud de EEUU “acaban de definir la suma de US$ 11 mil millones para los cuatro años” como inversión para investigar este tema, y solo en Inglaterra se destinarán US$ 50 millones para ocho proyectos similares.



Sobre el final de su exposición, el coordinador general del GACH fue consultado acerca de cuán preparado está Uruguay para hacer frente al desafío, y contestó que la alarma no está en la necesidad de generar “capacidades técnicas” porque las hay, sino en producir "capacidades institucionales”. “Yo creo que hay que generarlas, por eso quise plantearlo”, resumió.