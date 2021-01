Paganini: no se sabe "con claridad" si Uruguay "llegó al pico de esta ola" de contagios de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El matemático Fernando Paganini, coordinador del grupo del área de Modelos y Ciencia de Datos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), señaló que desde diciembre pasado ha habido una "desaceleración" de casos de coronavirus en Uruguay.

En diálogo con "Telemundo" (Canal 12), Paganini señaló que "los casos no han dejado de crecer todavía, pero a un ritmo mucho menor". Indicó que si observa la presión sobre las camas de CTI y los fallecidos por el virus "uno concluye que si bien, tal vez, se nos estén escapando casos, la tendencia general es hacia la desaceleración". De todos modos, el experto aclaró que no se sabe "con claridad" si Uruguay "llegó al pico de esta ola" de contagios.

Sobre qué proyecciones hace de la evolución de la enfermedad durante febrero y marzo, Paganini dijo que "ahora tenemos dificultades para proyectar por varios motivos. Primero porque el porcentaje de testeo no es tan fino tal vez, hay un poco de ruido ahí, pero sobre todo por las condiciones cambiantes de la situación. Cuando la gente se va de licencia Montevideo se vacía. Ahora está ocurriendo un cierto retorno, pero todavía no se ha consolidado del todo. Miramos cifras de movilidad de celulares y todavía estamos 20% por debajo de lo normal, y tampoco la actividad laboral se ha retomado, y por supuesto que no las escuelas todavía. Todos esos futuros shocks que van a llegar es difícil qué impacto van a tener en el contagio", manifestó.

La valoración que llegó su equipo este lunes es que "aunque lográramos en el promedio actual, que son unos 800 casos diarios promedio semanal, no tenemos certeza con esa estabilidad de que tenemos robustez suficiente para enfrentar los cambios que se vienen". En ese sentido, subrayó: "No nos demos por satisfechos con el status de 800 casos diarios y hagamos un esfuerzo por bajar".

El experto también fue consultado sobre la posibilidad de una saturación de los CTI si se mantiene esta tendencia de contagios para el mes de marzo. Paganini indicó que "si estuviéramos en diciembre, o a fines de noviembre, que realmente la actividad era importante y el número reproductivo (número R) era de 1.2 contagios por cada caso, en el plazo de un mes se generarían presiones peligrosas sobre el CTI".



Enseguida aclaró que actualmente "no estamos ahí", señalando que el numero R "anda cerca de uno". Y si bien reconoció que existe preocupación en el equipo de expertos por la posibilidad de un "rebote" cuando se retomen las actividades en general, "no se puede proyectar" ahora la fecha de una eventual saturación de los CTI.

Por otro lado, fue consultado sobre en cuánto tiempo se podría llegar a los 200 casos diarios, que indicó esta mañana en diálogo con "En Perspectiva" (Radiomundo), permitiría llegar a la zona "amarilla" de riesgo de la Universidad de Harvard.

El experto explicó que si el número R baja a 0,9, "lleva como dos meses llegar hasta los 200 casos", y si desciende a 0,8 "lleva 25 días" alcanzar ese objetivo. En tanto, señaló que "lo que hace falta" para llevar el número R a 0,9 o 0,8 "es más difícil, depende de medidas que un poco me trascienden".