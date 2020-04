Pacientes en Uruguay experimentan pérdida del gusto y el olfato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde la semana pasada el Ministerio de Salud Pública (MSP) pidió a los médicos indicar tests diagnósticos a aquellos pacientes que presenten los síntomas de COVID-19, entre ellos, la pérdida de sensibilidad en el gusto y olfato.

La medida ocurre en medio de nueva evidencia científica internacional que da cuenta de los síntomas en personas con coronavirus. Pero, ¿los pacientes uruguayos con COVID-19 ya experimentan estos síntomas? La respuesta es sí. El internista e infectólogo Jorge Facal, quien asesora al MSP, contó a El País que ya ha atendido a varios pacientes con este tipo de síntomas.

Facal, que entre otros pacientes atendió a Carmela Hontou y al exsenador colorado Pedro Bordaberry, contó a El País que tiene “varios pacientes donde estos fueron síntomas acompañantes pero incluso pacientes donde la única manifestación y aún sin fiebre fue la disminución de olfato y gusto”.

Explicó que se trata de “contactos de casos confirmados donde tú le preguntás si tiene fiebre y tos y ellos sin haberlo leído, lo único que te dicen es que lo único que han notado es que tienen menos olfato y menos gusto. Sin síntomas respiratorios, y sin síntomas”, remató el especialista.

Dos pacientes con COVID-19 confirmaron a El País que tuvieron pérdida de sensibilidad a nivel de gusto y olfato. En ambos casos, las personas no experimentaron otro síntoma que la pérdida de gusto y olfato.

Esta no fue la experiencia de Bordaberry, quien contó a El País que no sintió estos síntomas: “No me pasó, he leído que a algunos sí pero en mi caso fue fiebre, tos, dolores de garganta y falta de aire”. En el mismo sentido fue el exedil, también colorado, Aníbal Gloodtdofsky.

De acuerdo a un informe de la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay (ORL) al que accedió El País, la anosmia (pérdida de sentido del olfato) e hiposmia (trastorno del sentido del olfato) “aparece reportado en varios casos como único síntoma y se presenta con una instalación brusca” que suele asociarse a un trastorno o pérdida de gusto. Los especialistas explican que es muy frecuente que estos síntomas ocurran en pacientes jóvenes.

El pasado miércoles el MSP ajustó los criterios clínicos para testear COVID-19 y ahora se espera que se registre un aumento en la cantidad de tests que se realizan a diario.

La nueva indicación clínica para realizar los testeos en el caso de un cuadro tipo influenza comprende ahora una infección respiratoria “con o sin temperatura axilar mayor a 37,3°”. Antes se consideraba a partir de los 37,7°. Se especifica que los pacientes también pueden presentar “síntomas o signos de enfermedad respiratoria aguda alta y/o baja, anosmia brusca, ageusia y/o diarrea”.

Por otro lado, también se actualizaron los criterios para testear de forma prioritaria al personal de la salud que está en contacto permanente con los infectados.