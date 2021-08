La OMS pidió retrasar tercera dosis y Salinas dijo "negativo, central"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró este jueves que Uruguay no postergará la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, pese al pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retrasarla. “Negativo, central”, respondió el jerarca.



"Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, nuestra guía, nuestro asesoramiento y nuestro rumbo", afirmó el secretario de Estado en rueda de prensa este jueves, respecto a las terceras dosis que comenzarán a aplicarse a partir del 16 de agosto.

La respuesta del ministro llega luego de que la OMS pidiera, este miércoles, retrasar la aplicación de la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 y que se considere aplazar la vacunación de los adolescentes en los países ricos, para que haya vacunas suficientes para inmunizar a al menos el 10% de la población de cada país y proteger así a quienes están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y morir.



"Entendemos la preocupación de los gobiernos de proteger a sus poblaciones de la variante Delta, pero no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas, utilicen todavía más, mientras que las poblaciones más vulnerables del mundo siguen sin protección", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ante esta postura, Salinas explicó: "Yo creo que con todo respecto hacia la autoridad máxima sanitaria mundial, es una oportunidad para que la OMS redirija o redistribuya, en función de esas necesidades, desde aquellos países que tienen necesidades satisfechas en vacunas, como es el caso de Uruguay, hacia países que lo necesiten y que lo estén pidiendo", dijo y agregó: "Ese es mi punto de vista. Nosotros mantenemos nuestro rumbo y vamos por la tercera".



Por otra parte, al ser consultado sobre qué ocurrirá con las dosis del mecanismo Covax que fueron reservadas por Uruguay y que no llegaron, el ministro dijo que eso se tendría que "preguntar a nivel de Torre Ejecutiva, que fue quienes hicieron los acuerdos internacionales" y agregó que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, es quien podría dar "satisfacción a esa interrogante".

Uruguay es el país de América Latina donde la vacunación contra el COVID-19 va más deprisa. En el “podio regional” pasó a Chile, que había dado inicio a la campaña de inmunización un mes antes.



Al ser cuestionado sobre la relación de vacunados en ambos países, Salinas dijo: "No es una competencia esto, nosotros vamos por nuestros objetivos".



"No es una carrera. No importa si estamos primeros o estamos segundos. Lo importante es: nosotros teníamos un objetivo y ese objetivo era lograr la cobertura de inmunidad colectiva que era llegar al 70%. Pensamos que vamos a estar logrando ese objetivo. Estamos en el 64% con dos dosis y que en los días subsiguientes vamos a estar logrando cruzar esa ansiada meta del 70%, sabiendo que tenemos casi un 74% con primera dosis", agregó.