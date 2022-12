Nuevo sublinaje de ómicron circula en Uruguay, con probable mayor riesgo de reinfección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Grupo de Trabajo Institucional del Institut Pasteur detectó por primera vez en Uruguay el sublinaje de ómicron BQ1, derivado de la subvariante BA.5., confirmó El País

El Grupo de Trabajo, que hace la vigilancia epidemiológica del coronavirus para el Ministerio de Salud Pública (MSP), indicó en el informe de esta semana que las subvariantes de ómicron que están co-circulando por el país son la BA.4 y BA.5., de lo que dio cuenta El Observador.



Respecto al comportamiento de la BQ1, el informe al que accedió El País indica que aún no hay datos sobre la gravedad o el escape inmunitario de los estudios en humanos, pero que “muestra una ventaja de crecimiento significativa sobre otros sublinajes de ómicron circulantes en muchos entornos, incluidos Europa y Estados Unidos”.

“Es probable que estas mutaciones adicionales hayan conferido una ventaja de escape inmunitario sobre otros sublinajes de ómicron circulantes y, por lo tanto, un mayor riesgo de reinfección, pero es una posibilidad que necesita más investigación”, destaca.



“En este momento no hay datos epidemiológicos que sugieran un aumento en la gravedad de la enfermedad. Según los conocimientos disponibles al momento, la protección de las vacunas contra la infección puede reducirse debido a las particulares mutaciones del sublinaje, pero no se prevé un impacto importante en la protección contra la enfermedad grave”, asegura el informe.



El instituto resaltó que, en Estados Unidos “los sublinajes BQ.1 y BQ.1.1 (sublinajes de la variante Omicron BA.5) son actualmente responsables de la mayoría de los casos de covid-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Estas variantes también han sido identificadas en el Reino Unido y varios países europeos”. De todas formas, apunta: “en Uruguay aún no podemos establecer si estas son las responsables del actual aumento de casos”.