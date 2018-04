MSP: "Más del 50% de los niños se está vacunando"

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, informó ayer que "aproximadamente más del 50% de los niños se está vacunando" en las escuelas públicas y privadas en el marco de la campaña de la cartera.

Quian encabezó ayer una recorrida en la escuela Felipe Sanguinetti en la Unión, en la que presenció la vacunación de niños y niñas de 6° año de escuelas públicas y privadas de todo el país. Previo consentimiento de los padres, se administran las vacunas dpTa (vacuna triple bacteriana con un componente antipertussis acelular) a niñas y niños que protege contra tétanos, difteria y tos convulsa y además se administra la del virus del papiloma humano (HPV) solo para niñas, ya rechazada por algunos padres, algunos médicos y activistas.

El funcionario indicó que "estamos muy contentos" por la campaña, pero reconoció que "aún las cifras no sorprenden hasta que no podamos analizar si los que no se vacunaron no lo hicieron porque ya estaban vacunados", agregó.

"Los padres dicen que no vacunan a sus hijos por los posibles efectos secundarios, nosotros estamos demostrando que efectos secundarios inmediatos no hay, va a haber sí dolor, un poquito de fiebre, un poquito de náuseas pero todo lo demás no tiene evidencia científica de que ocurra", señaló el jerarca.

En una carta dirigida a los medios de comunicación, el grupo de padres denominado "No obligatoriedad de la vacuna contra VPH-Uruguay" que nuclea a más de 13.000 personas en la red social Facebook, pidió a los padres que "no permitan que vacunen a sus hijas contra HPV si no lo desean" por sus efectos adversos. Por su parte, el ginecotocólogo y exsubsecretario de Salud Pública, y actual jefe de Maternidad del Hospital Pereira Rossell, Leonel Briozzo, mantiene sus discrepancias con las autoridades de Salud sobre la obligatoriedad de la inoculación de la vacuna que en 2012 era ofrecida bajo un consentimiento informado y que en 2015 pasó a ser recomendada, es decir, no requirió más del consentimiento.

En 2016 el MSP anunció que comenzaría a ser gratuita y obligatoria para todas las niñas de 12 años desde 2017. Actualmente la vacuna no es obligatoria ya que no está contemplada en el esquema de vacunación.