Moratorio: "Estamos volviendo a controlar la epidemia y necesitamos recursos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El virólogo Gonzalo Moratorio dijo este martes que espera que haya un mayor apoyo económico a la investigación científica y especialmente se refirió a lo vinculado al control de la pandemia. "Estamos volviendo a controlar la epidemia y necesitamos recursos", afirmó.



"Es importante respaldar con políticas claras y con recursos todo lo que hacemos desde el punto de vista científico para hacer la vigilancia epidemiológica", sostuvo en el programa radial Las cosas en su Sitio (Radio Sarandí).



El científico explicó que para el seguimiento de la pandemia y el conocimiento de las distintas variantes que llegan al país y a la vez el efecto que tendrán, "es importante apostar a seguir fuertemente el proceso de vigilancia epidemiológica en tiempo real, que hoy, increíblemente, tiene fondos de donaciones, no tiene fondos asignados directamente de ninguna de las autoridades".



"Hasta el día de hoy no hay incrementos, no hay una política clara en ciencia y tecnología y lo que ha habido son los recortes que sufrió la ANII", dijo.



Moratorio agregó que se necesitan recursos para "no depender de lo que puedan hacer directores o autoridades, como puede ser (Carlos) Batthyány (director del Instituto Pasteur) o (Rodrigo) Arim (rector de la Universidad de la República), hablando con distintos interlocutores para recaudar fondos de distintas organizaciones”, dijo.

Por otra parte, Moratorio fue consultado sobre un tuit que compartió días atrás en la red social Twitter respecto al ministro de Salud, Daniel Salinas: "Nunca un ministro se acercó tanto a la ciencia. Más allá de cualquier partido, hoy estoy hablando de nombres y apellidos", en referencia al desempeño que el ministro de, Salud Daniel Salinas, tuvo en la pandemia".



Nunca un ministro se acercó tanto a la ciencia. Más allá de cualquier partido, hoy estoy hablando de nombres y apellidos. https://t.co/Ki2BpdidnR — Gonzalo Moratorio (@gonzamoratorio) July 6, 2021

"Es importante respaldar el trabajo de personas que han puesto la espalda, hombro con hombro”, dijo el científico.



“Con sus recursos mínimos como Ministerio de Salud Pública (...) ha intentado colaborar y creo que nobleza obliga. Y acá no me interesa, al menos desde mi punto de vista, cuál es mi ideología, cuál es la ideología del de al lado, o cuál es la ideología de Daniel. Lo que me interesa es decir las cosas cómo son”, agregó.



Por otra parte, y al ser consultado sobre lo dicho por el presidente Luis Lacalle Pou acerca de que “lo ideal sería llegar a un verano lo más abierto” respecto a las medidas de restricción de movilidad, el virólogo dijo que cree que puede “ser un objetivo alcanzable”.



“Hay que seguir apoyando la vacunación y respaldar con recursos la vigilancia epidemiológica. Las variantes relativizan, en parte, la eficiencia de las vacunas, pero siguen siendo efectivas para prevenir hospitalizaciones y muertes, que es su principal cometido", agregó.



Sobre la variante Delta, y su posible llegada a Uruguay, Moratorio dijo que "el impacto de Delta, con nuestro ritmo de vacunación, va a ser mucho mejor amortiguado” que en otros países. “Esperemos que no repercuta en aumento de hospitalización y muertes", concluyó.