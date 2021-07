Lacalle Pou apunta a “un verano lo más abierto posible", pero llamó a “no cantar victoria”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente, Luis Lacalle Pou, se refirió este lunes en rueda de prensa a la situación actual que atraviesa el país por el COVID-19 y enfatizó en “las conductas personales". "Son las que construyen la libertad que vamos a tener en estos tiempos”, afirmó.

"Guambia con descuidarse", dijo el mandatario y llamó "a no cantar victoria".

Además, el mandatario se refirió al turismo y al repunte que el sector está teniendo en vacaciones de invierno. "La proa está puesta para el verano, lo ideal sería llegar a un verano lo más abierto con etapas sucesivas. Capaz que en los próximos meses podemos hacer una apertura a algún sector de extranjeros", explicó.

“No se rompe el Mercosur”

Por otra parte, el presidente hizo referencia al Mercosur y al anuncio de Uruguay respecto a que saldrá a negociar con otros países. “Si salimos a jugar en la cancha grande vamos a andar bien, lo que necesitamos es que nos abran la cancha”, indicó.



“El Uruguay al mundo. Yo le tengo mucha fe a los uruguayos, le tengo fe al intelecto uruguayo, al esfuerzo, a la capacidad, a los productos uruguayos”, agregó.



Lacalle Pou reiteró que con esta decisión “no se rompe el Mercosur”, sino que se abren caminos para negociar. “La prioridad es el globo terráqueo, no tenemos preferencias”, dijo y aclaró que, de todas maneras, ya hay algunos países que se han manifestado a favor de mantener conversaciones.



“Uruguay avanza, mejor avanzar juntos, pero si no, Uruguay avanza”, destacó.



Con respecto al apoyo por parte de Brasil, el mandatario indicó que desde su campaña electoral anunció que su objetivo sería ir por al flexibilización del Mercosur y que, por tanto, la decisión de que el país decidiera respaldarlo no fue la que determinó el anuncio.



“Tener el respaldo de uno de los grandes del Mercosur es bienvenido y si tuviéramos el respaldo de todos los del Mercosur, mucho mejor”, dijo.