Medina: “No ayuda” no hablar del mayor riesgo de hombres homosexuales ante viruela del mono

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El catedrático de Infectología Julio Medina enfatizó este viernes que, “si bien técnicamente la viruela del mono se puede transmitir de distintas maneras y cualquiera podría estar potencialmente en riesgo, en este momento de la epidemia (...) los hombres que se identifican como homosexuales, bisexuales o que tienen relaciones sexuales con otros hombres son la población que está en mayor riesgo”. Y remarcó: "En este momento de la epidemia".

“No decir esto claramente, aunque conlleve una buena intención para evitar estigmatizar, no ayuda a esta comunidad ni a frenar el brote”, afirmó el infectólogo, a través de su cuenta de Twitter.



“Tenemos que enfatizar que la gran mayoría de los casos reportados se han dado luego de contacto cercano durante relaciones sexuales entre hombres con lesiones infectantes”, aseguró, y añadió que a veces estas lesiones son poco perceptibles, como “solo pseudopústulas en pequeño número” e “incluso solo una o panadizos”.

“La comunidad científica está siguiendo la evidencia para evaluar si la epidemia se traslada a otros grupos y si el virus ha adquirido o no una ventaja evolutiva que le permita transmitirse más eficientemente”, concluyó.

Es necesario comunicar abiertamente. Si bien técnicamente la #ViruelaDelMono se puede transmitir de distintas maneras y cualquiera podria estár potencialmente en riesgo; en este momento de la epidemia (remarco: en este momento de la epidemia) los hombres que

🧵 1/5 — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) August 5, 2022

Además, Medina recomendó un artículo de opinión de The New York Times, titulado Podemos combatir la viruela del mono sin histeria ni homofobia.



"Como reportero de enfermedades infecciosas, he visto lo letal que puede ser el estigma. Y como una persona que vive con VIH, he sufrido el daño que puede causar ese estigma. Pero la solución no es quedarse callado o hacer de cuenta que el riesgo de contraer la viruela del mono es el mismo para todas las personas. La solución es elegir bien nuestras palabras para comunicarnos con las comunidades que están en mayor riesgo y escuchar a quienes han sido afectados por esta enfermedad. Esa labor hará la diferencia entre la salud pública y la homofobia por negligencia", escribió en la columna citada el periodista científico Kai Kupferschmidt.



Días atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los hombres homosexuales, el colectivo más afectado por la enfermedad, que reduzcan el número de parejas sexuales.



Esto desató la polémica, entre algunas personas que defienden la recomendación de la OMS, y otras que expresan que hacer puntualizaciones especiales para miembros de la comunidad LGBT es estigmatizante.



La polémica alcanzó también al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien se refirió al tema y luego convocó a colectivos de la comunidad LGBT para aclarar sus dichos. Este viernes, el secretario de Estado compartió la publicación de Medina y apuntó: "Mejor explicado por el Profesor de Infectología".