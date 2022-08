“Me tengo que aggiornar”: Salinas se reunió con comunidades LGBT por viruela del mono

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se reunió este martes con representantes de la comunidad LGBT, tras declaraciones y recomendaciones que brindó ayer en rueda de prensa respecto a la viruela del mono. “Yo creo que me tengo que aggiornar, es una cantidad de términos y una cantidad de realidades nuevas porque la sociedad evoluciona, y uno es producto de otras generaciones, pero la capacidad de adaptación siempre existe”, expresó el jerarca este martes, en conversación con Subrayado (Canal 10).

Ayer, Salinas había llamado a “no estigmatizar”. En ese sentido, había dicho que "no es un problema de colectivos LGTBIQ" sino "del tipo de comportamiento; es decir, un tipo de comportamiento sin protección".



"Insisto en no estigmatizar. Esto no es una enfermedad de transmisión sexual, sino que se da así en este momento, pero tampoco deja de ser verdad que lo que analizamos en la región son todos casos que van en una media de 36 años, y va de los 18 a 44 años y el 98,9% son varones", indicó entonces. De todos modos, señaló que "ya hay casos de mujeres y niños inmunodeprimidos".



La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había pedido a los gays, el colectivo más afectado por la enfermedad, que reduzcan el número de parejas sexuales.

Respecto a sus propias declaraciones, Salinas manifestó esta tarde: “La televisión y los reportajes a veces no expresan la totalidad, o hay una edición, y también a veces uno se expresa de una manera no totalmente correcta o hace algún furcio”.



“En ese sentido, queríamos reunirlos (a miembros de la comunidad LGBT) y darles información de primera mano desde el punto de vista de cómo es la transmisión (de la viruela del mono) y demás, y hacer hincapié en que es una enfermedad que puede afectar a toda la población en su conjunto, no específicamente a un tema de orientación sexual o un tema de identidad de género”, dijo.

En esta línea, el ministro destacó que “toda la población tiene que tener las medidas de precaución debidas y sobre todo tener relaciones sexuales con cuidado hacia el otro y con cuidado hacia sí mismo, hay que protegerse y recomendar el uso del preservativo”.



También se expresó respecto a un llamado a “mantener la pareja estable” que hizo ayer. “Evidentemente, es un término muy demodé, propio a una persona de 60 años como soy yo”, señaló.



En cuanto a la reunión con los representantes de las comunidades LGBT, dijo que el intercambio fue “muy positivo”.



Según supo El País, los representantes fueron citados ayer por Salinas, luego de la rueda de prensa.

Por otra parte, el ministro destacó esta tarde en su cuenta de Twitter algunas “precisiones acerca de las medidas preventivas para evitar la viruela símica”. “Es una enfermedad infecciosa transmisible en la cual enfatizamos, la importancia de extremar los cuidados personales en las relaciones sexo-afectivas con el uso correcto de preservativo”, expresó.



“Es un problema de toda la población, independientemente de su orientación sexual e identidad de género”, afirmó.



Precisiones acerca de la medidas preventivas para evitar la viruela símica. Es una enfermedad infecciosa transmisible en la cual enfatizamos, la importancia de extremar los cuidados personales en las relaciones sexo-afectivas con el uso correcto de preservativo. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) August 2, 2022