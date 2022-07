¿Qué hacer ante un caso sospechoso de viruela del mono? Esto dice la guía del MSP

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer una guía de vigilancia para la viruela del mono, enfermedad que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a activar su máximo nivel de alerta. El ministerio describe los síntomas de la viruela del mono, pero además indica quéhacer ante un caso sospechoso en Uruguay y cómo debe ser el aislamiento de la persona en caso de comprobarse que está infectada.

La viruela del mono o símica (MPX) "es una zoonosis viral con síntomas muy similares a los observados en el pasado en pacientes con viruela, aunque clínicamente más leve. Es causada por el virus de la viruela del simio que pertenece al género ortopoxvirus de la familia Poxviridae”, define la guía.



El MSP indica que la enfermedad comienza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y/o agotamiento.



“Transcurridos de 1 a 3 días (a veces más) después de la aparición de la fiebre, el paciente desarrolla una erupción, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo. Las zonas más afectadas son el rostro (en el 95% de los casos), las palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 75% de los casos)”, destaca.



“La evolución del exantema desde maculopápulas (lesiones de base plana) a vesículas (ampollas llenas de líquido), pústulas y las subsiguientes costras se produce en unos 10 días. La eliminación completa de las costras puede tardar hasta tres semanas. El número de lesiones varía desde unas pocas hasta varios miles, y afectan a las mucosas de la boca (70% de los casos), los genitales (30%), la conjuntiva palpebral (20%) y la córnea”, informa.



El ministerio manifiesta que “no hay tratamientos específicos contra la infección por el virus de la viruela símica”. Sus síntomas "suelen resolverse espontáneamente", dice y añade que "es importante cuidar la erupción dejando que se seque o cubriendo con un apósito húmedo para proteger la zona si es necesario".



El ministerio definió un caso sospechoso de viruela del mono como una persona “de cualquier edad que presenta un exantema (erupción cutánea) agudo inexplicable”, y que presentó uno o más de los siguientes signos o síntomas: cefalea, inicio súbito fiebre o sensación febril, mialgias, dolor de espalda, astenia y/o linfadenopatía.



Para estos casos, otras causas habituales de la erupción cutánea deben haber sido descartados. Estas pueden ser varicela, herpes zóster, sarampión, zika, dengue, chikungunya, herpes simple, infecciones bacterianas de la piel, infección gonocócica diseminada, sífilis primaria o secundaria, reacción alérgica y cualquier otra causa común localmente relevante de erupción vesicular o papular, indicó la cartera.



Todo caso sospechoso debe ser notificado de forma inmediata al Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública. Se puede llamar al 1934 4010, o contactarse al correo electrónico [email protected] El MSP también señala que hay un sistema online de notificación, para el que se necesita tener un usuario.



La cartera también definió qué es un caso probable. Esta es una persona que ya cumple con la definición de caso sospechoso, y que además tiene una o más de las siguientes condiciones: vínculo epidemiológico (exposición estrecha sin protección respiratoria; contacto físico directo, incluido el contacto sexual; o contacto con materiales contaminados, como ropa o ropa de cama) con un caso probable o confirmado de viruela símica en los 21 días anteriores al inicio de los síntomas; antecedente de viaje a un país endémico de viruela símica en los 21 días previos al inicio de los síntomas; ha tenido parejas sexuales múltiples o anónimas en los 21 días anteriores al inicio de los síntomas; tiene un resultado positivo de un ensayo serológico de ortopoxvirus, en ausencia de vacunación contra la viruela u otra prueba conocida; exposición a ortopoxvirus; o ser hospitalizado debido al cuadro clínico.

Para los pacientes de viruela del mono que transiten la enfermedad en sus casas, el MSP indicó que se le realice un seguimiento clínico no presencial.



Además, recomienda:



-Designar una persona para facilitar el autocuidado del paciente, preferiblemente alguien sin condiciones crónicas subyacentes.



-El paciente debe permanecer en una habitación exclusiva y bien ventilada (con ventanas que se puedan abrir con frecuencia) separado de los demás integrantes del hogar.



-Los integrantes del hogar y los pacientes con viruela del mono deben lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel con frecuencia, evitando entrar en la habitación.



-Si la persona designada al cuidado del paciente necesita ingresar al área de aislamiento debe mantener una distancia de al menos 1 metro del paciente y utilizar mascarilla bien ajustada y guantes desechables. Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel, antes y después del contacto con el paciente o el entorno circundante y antes de ponerse y después de quitarse los guantes.



-Los artículos como utensilios para comer, ropa de cama, toallas, dispositivos electrónicos o camas deben ser de uso exclusivo de la persona con viruela del mono. Evite compartir artículos personales.



-El paciente debe usar una mascarilla bien ajustada y si la situación lo permite, cubrir las lesiones, cuando esté cerca de otros, y cuando se mueve fuera del área de aislamiento designada (por ejemplo, para usar el baño).



-Si la persona con viruela del mono debe concurrir a recibir atención médica, consultar con su prestador de salud sobre las medidas a tomar.



El MSP también resalta que los pacientes con viruela del mono que "reciben atención domiciliaria deben permanecer aislados y abstenerse de tener contacto cercano hasta que sus lesiones cutáneas se han convertido en costras, las costras se han caído y debajo se ha formado una nueva capa de piel".



ante un caso de viruela del mono

¿Cómo limpiar los objetos del hogar?

-Las sábanas y la ropa de cama deben levantarse y enrollarse con cuidado para evitar la dispersión de partículas infecciosas de lesiones y fluidos corporales. No se deben sacudir. De ser posible, solo el paciente con viruela del mono debe manipular y lavar su ropa de cama, ropa, etc.



-La ropa de cama, las toallas y la ropa del paciente deben lavarse por separado de otros ítems.



-La ropa y las sábanas de la persona con viruela del mono se pueden reutilizar después de lavarlas con jabón y preferiblemente agua caliente (> 60°C) o empapada en cloro si no se dispone de agua caliente.



-Platos y utensilios y superficies del hogar, como muebles, camas, inodoros o pisos, o

cualquier lugar donde el paciente ha tenido contacto debe limpiarse con agua y jabón y

desinfectarse periódicamente (desinfectante doméstico o hipoclorito de sodio). Prestar

especial atención a las superficies que se tocan con frecuencia.



-Usar un trapeador húmedo, evitar el barrido en seco para evitar la dispersión de partículas.



-Para la eliminación de los desechos generados por el cuidado de un paciente con viruela del mono, como vendajes, asesorarse con su prestador de salud.