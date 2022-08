Salinas pidió "tranquilidad" ante viruela del mono y puso fecha para la llegada de vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, pidió "tranquilidad" a la población tras la comunicación del primer caso de viruela del mono en Uruguay, y pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) resolviera activar su máximo nivel de alerta ante la aparición de casos en varios países. El jerarca indicó que la fecha estimada de llegada de las vacunas es para "principios de noviembre o finales de octubre". "Es una vacuna de tercera generación a un virus inactivado", explicó.

En rueda de prensa, el secretario de Estado pidió esta mañana en primer término "tranquilidad" porque puntualizó que la viruela del mono "no es como el coronavirus". Es "diferente por varias razones", entre las que nombró la letalidad, que "es mucho más baja" que el covid-19.

"En general, no es una afección grave; no es una afección de curso mortal y a esto tenemos que bajar tres o cuatro cambios con respecto a lo que es coronavirus", enfatizó el ministro.



La transmisibilidad es "mucho menor", indicó y lo tradujo en que "cada caso genera, en el mejor de los casos, uno y hasta 1,8 casos".

Como "recomendación general", el ministro llamó a "mantener la pareja estable y tener cuidado en relaciones sexuales tanto en el exterior como en nuestro país y ser precavidos en esta etapa". En ese sentido, planteó "tratar de usar medios de prevención (...) como el preservativo".



A pesar de este panorama, el ministro indicó que desde el Gobierno están realizando la "vigilancia" y "seguimiento de los casos". Además, dijo, se está atendiendo la "capacidad de diagnóstico", para lo cual se han preparado a técnicos del MSP.



La viruela del mono "no es de la entidad del coronavirus", planteó Salinas. "No va a afectar el tema de viajes, aislamientos generalizados. En ese sentido, llevar tranquilidad a la población que me parece fundamental", insistió.

El ministro recordó que hasta 1977 en Uruguay se vacunó con dosis antivariólica "que da una protección con la viruela símica". Es una afección que está limitada "hasta los 44 años". Es decir, que desde los 45 años en adelante "tiene muy pocas chances", aseguró Salinas.



Otro punto que destacó el ministro es que los casos graves son "muy limitados a personas que estén en un estado de vulnerabilidad", que identificó como estados de inmunosupresión y "casos muy concretos". "Lo que hemos visto en la región es eso", agregó.



Adelantó que preparan un trabajo en conjunto con todos los países del Mercosur en torno a la "preparación, respuesta y comunicación" de la viruela del mono.

Consultado sobre detalles de la obtención de vacunas contra este virus, Salinas reiteró que no serían dosis generalizadas, sino "dirigida específicamente".



Consultado sobre si el público de la vacuna serían casos sospechosos, dijo: "Sí, en general se va a atender a la pre exposición en algún personal específico de laboratorio y pos exposición en los primeros cuatro días cuando haya un contacto muy estrecho, particularmente con lesiones". El contacto estrecho lo planteó como la "fricción de mucosas con mucosas, o contacto estrecho con las lesiones de piel".



"Las cantidades son pequeñas, porque pequeña es la estimación de lo que se necesita", que serían "unas 6.000 o 7.000 vacunas".

Para el caso positivo se realizan tratamientos habituales "sintomáticos", con aislamiento, que también incluye el seguimiento de los contactos. Para el tratamiento de paciente se aplica el uso de mascarilla y de guantes en las curaciones de piel. El período de incubación es de "siete a nueve días", mientras que el período de transmisibilidad "puede llegar a ser 21 días". Puntualizó que "mientras haya costras o lesiones en la piel, está transmitiendo la enfermedad".



Como tratamiento "innovador", dijo que "está en estudio un antiviral" para combatir la viruela del mono. Para que esto se active se debe hacer una autorización de uso de emergencia, que se aplicaría para casos "complicados, que tengan riesgo vital", por lo que sería un uso "muy puntual".

"Esto es algo que es limitado, controlable", remarcó Salinas, quien llamó a no "estigmatizar". En ese sentido, dijo que "no es un problema de colectivos LGTBIQ" sino "del tipo de comportamiento; es decir, un tipo de comportamiento sin protección".



"Insisto en no estigmatizar. Esto no es una enfermedad de transmisión sexual, sino que se da así en este momento, pero tampoco deja de ser verdad que lo que analizamos en la región son todos casos que van en una media de 36 años, y va de los 18 a 44 años y el 98,9% son varones", indicó. De todos modos, indicó que "ya hay casos de mujeres y niños inmunodeprimidos".