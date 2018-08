Malestar en la oposición por decreto de cigarros

La situación que "sorprendió" a la oposición fue "un rezongo" al Poder Legislativo, según señalaron a El País funcionarios consultados. La inédita medida en América, se enmarca dentro de la política pública de lucha contra el consumo de tabaco iniciada por el presidente Vázquez en 2005.

El senador del Partido Nacional Javier García, que integra la comisión de Salud del Senado, dijo a El País que la demora en el tratamiento del proyecto "no es culpa del Parlamento, no es verdad lo que está diciendo, se debe mirar un poco para adentro y hacerse la autocrítica del funcionamiento de comunicación entre el Poder Ejecutivo y su bancada", apuntó. El legislador señaló que la comisión nunca recibió ningún planteo del oficialismo para iniciar su tratamiento: "Se ve que hubo un tirón de orejas del Poder Ejecutivo, ellos nunca lo plantearon formalmente, no hubo ninguna postergación". Añadió que "es reiterativo que el presidente empiece a gobernar por decreto, "es el mismo camino que está recorriendo para el de etiquetado de alimentos".

Por su parte, el senador del Partido Colorado Daniel Bianchi, quien también integra la comisión, dijo a El País que le "cayó mal porque hay una cantidad de prioridades, si bien es bueno ser el primer país en regular este tema de las cajillas".

Pero la medida no solo no cayó bien en el ambiente político, también generó diversas posturas de las tabacaleras del país. En unas de ellas se informó a El País que si bien "no corresponde hablar del tema", la medida causó "sorpresa". Apuntaron que la medida fue un "rezongo" del Poder Ejecutivo. Desde otra tabacalera se evitó realizar algún tipo de juicio: "No comments", dijeron.

En seis meses.

El decreto que entrará en vigencia seis meses después de su aprobación, establece un diseño gráfico genérico para las cajillas, en el que se elimina toda referencia a marcas en el interior y exterior de los productos. Además, reglamenta el uso de un único color (el marrón), así como los textos, el tamaño de las letras y su ubicación. Según informó el sitio web de Presidencia de la República, "las advertencias seguirán ocupando el 80% del espacio de las cajillas".

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo ayer que "esto tiene que ver con todas las reglamentaciones que están vinculadas al convenio marco firmado en 2004 por el país, y ejecutadas a partir de 2005 entre otras medidas entre las que estaban pendientes las referidas a dos artículos que promueven el empaquetado neutro o genérico". Basso añadió que "las presentaciones de todos los productos de tabaco van a hacerse del mismo color, de un color marrón, las letras vinculadas a las marcas como la localización en la cajilla van a tener un tamaño uniforme y en la envoltura interior no tendrán ningún distintivo".

Hasta ahora solo cuatro países implementaron la medida que impulsa el gobierno; se trata de Gran Bretaña, Irlanda, Australia y Francia. "La idea es a partir de esta política donde ya hay cuatro países en el mundo que la han desarrollado. Australia, es un poco el modelo que hemos venido siguiendo".

La implementación de la medida ocasionó en ese país varios juicios de la industria tabacalera que finalmente se laudaron a favor del Estado. Por ejemplo, una instancia judicial de arbitraje fue presentada por una filial de Hong Kong de Philip Morris por violación del tratado bilateral de protección de inversiones.

En ese entonces el director del Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública, Enrique Soto, dijo a El País: "El presidente Vázquez fue muy claro, se va a continuar adelante a pesar de todas las amenazas de juicio que haya".

Paralelamente, en la región, Chile y Panamá buscan seguir los pasos de Uruguay en la materia. El año pasado, el ministro Basso dijo que "es probable que la industria tabacalera quiera iniciar algún tipo de juicio contra el país por lo que estamos tomando todos los recaudos", explicó.