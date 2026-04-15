"La vacuna tetravalente es hoy la mejor defensa contra la gripe": UCM Falck facilita su acceso

El invierno pasado dejó una señal clara: la gripe volvió a circular con intensidad en Uruguay, superando el umbral epidémico y generando picos de contagio especialmente en mayo y junio. Las consultas por infecciones respiratorias aumentaron de forma significativa, con nueve casos cada 1.000 habitantes en la población general y 24 cada 1.000 en menores de 15 años. El patrón se repite: cuando la circulación viral aumenta, también lo hacen las complicaciones y las hospitalizaciones, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

En este contexto, la vacunación vuelve a ocupar un lugar central dentro de las decisiones de cuidado individual y colectivo. UCM Falck acompaña, como cada año, la campaña del Ministerio de Salud Pública ofreciendo sin costo la vacuna antigripal trivalente en sus vacunatorios, junto con la opción de la vacuna tetravalente, que incorpora protección frente a una cepa adicional del virus influenza. Esta cobertura ampliada marca una diferencia relevante en temporadas en las que circulan simultáneamente distintas variantes.

La experiencia reciente confirma el impacto de esta inmunización. Según el informe de la campaña de vacunación 2025, desde la incorporación de la vacuna tetravalente la incidencia de gripe descendió un 15% en comparación con los años en los que solo se utilizaba la trivalente. En escenarios con circulación de ambas cepas de influenza B, la reducción de casos permitió disminuir en un 20% las hospitalizaciones vinculadas a la enfermedad.

El beneficio es especialmente significativo en niños pequeños, adultos mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares o diabetes, donde el riesgo de complicaciones es mayor. En estos grupos se ha observado una baja relevante en episodios graves y consecuencias asociadas. Las complicaciones respiratorias severas, como la neumonía, han disminuido en aproximadamente un 20%, contribuyendo a reducir la mortalidad y mejorar la evolución clínica de los pacientes.

La necesidad de vacunarse cada año responde a una característica propia del virus influenza: su capacidad de mutación constante. Las formulaciones se actualizan anualmente con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, incorporando las variantes con mayor circulación global. Además, la inmunidad disminuye con el tiempo, por lo que la vacunación periódica permite sostener niveles adecuados de protección. Para el doctor Carlos Montoya, gerente asistencial de UCM Falck, la vacuna tetravalente representa hoy la herramienta preventiva más completa disponible, al ofrecer una defensa más amplia frente a la variabilidad del virus.

El impacto también ha sido visible en residenciales de adultos mayores, donde la cobertura sostenida permitió reducir un 40% los casos reportados en comparación con temporadas en las que solo se utilizaba la vacuna trivalente. Esta mayor protección se tradujo en un descenso del 35% en hospitalizaciones vinculadas a la gripe y en un efecto indirecto de inmunidad colectiva que reduce la circulación del virus dentro de estos entornos especialmente sensibles.

La vacunación también adquiere relevancia para quienes viajan o mantienen una agenda laboral intensa, con alta exposición a entornos cerrados o a interacción frecuente con otras personas. La posibilidad de contar con una protección más amplia frente a distintas cepas disminuye el riesgo de interrupciones por enfermedad en momentos de alta exigencia personal o profesional.

En este sentido, cada vez más organizaciones incorporan la vacunación como parte de sus políticas de bienestar laboral. UCM Falck ofrece el servicio de vacunación directamente en empresas, coordinando la inmunización de los colaboradores en sus propios lugares de trabajo. Esta modalidad facilita el acceso, mejora la cobertura y contribuye a reducir el ausentismo asociado a enfermedades respiratorias durante los meses de mayor circulación viral.

“La vacunación no solo protege a quien recibe la dosis. También reduce la transmisión del virus y protege a las personas más vulnerables. La vacuna tetravalente permite reforzar ese efecto de manera más consistente, especialmente en temporadas en las que el virus presenta mayor agresividad”, señala Montoya.

La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz frente a un virus que cambia cada año. Con una cobertura ampliada y opciones de vacunación accesibles tanto para personas como para empresas, UCM Falck refuerza su compromiso con la protección de la salud y la reducción del impacto de la gripe en la población.

Centros de Vacunación UCM Falck Tres Cruces: Artigas 1956 Lunes a viernes – 10:30 a 13:30 h y 14:30 a 17:30 h Pocitos: Sarmiento 2626 Lunes a viernes – 15:30 a 18:30 h Carrasco: Av. Arocena 1545 Miércoles y viernes – 09:30 a 12:30 h Lunes a viernes – 15:30 a 18:30 h Vacunación In Company: UCM Falck también ofrece el servicio de vacunación directamente en empresas, con equipos profesionales que se trasladan a las oficinas para inmunizar a los colaboradores de forma rápida, segura y organizada.

Solicitá más información sobre vacunación a domicilio al 2487 3333.